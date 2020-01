Omicidio Sacchi, ci sarà un processo in corte d’assise dove sono state chiamate a giudizio sei persone tra cui Anastasiya

La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per 6 persone, tra cui Anastasiya Kylemnyk, nel processo in corte d’assise per l’omicidio di Luca Sacchi. Per chi avesse dimenticato, è il personal trainer ucciso a Roma tra il 23 ed il 24 ottobre.

Valerio Del Grosso, autore materiale del delitto, insieme al complice Paolo Pirino e Marcello De Propris, colui che consegno l’arma ai primi due, risponderanno di omicidio e rapina. Il padre di Marcello invece per detenzione di arma da fuoco. La Procura inoltre contesta ai primi tre l’aggravante della premeditazione. I pm, nei propri dossier, scrivono che “Del Grosso e Pirino sono giunti in via Mommsen a bordo di una Smart entrambi armati, il primo di un revolver calibro 38 fornitogli da Marcello De Propris, e Pirino di una mazza da baseball”.

Anastasiya e Giovanni Princi risponderanno del tentativo di acquisto di 15 chili di sostanza stupefacente.

Omicidio Sacchi, ecco cosa successe

Facciamo un breve riepilogo di quanto accaduto la notte tra il 23 ed il 24 ottobre scorso. Luca Sacchi, personal trainer, si trovata con la fidanzata Anastasiya nei pressi del John Cabot pub, in zona Appio, quando fu colpito alla testa da un colpo di pistola.

La polizia riesce subito ad arrestare i colpevoli dell’omicidio, Del Grosso e Pirino, e la vicenda viene inquadrata nel contesto di un giro di droga. Nei giorni seguenti l’autopsia svolta sul ragazzo conferma che la morte è avvenuta a causa di un colpo d’arma da fuoco. Questo dopo aver cercato di parare i colpi ricevuti con una mazza da baseball dai due ragazzi che volevo sottrargli lo zainetto rosa della fidanzata. A dimostrarlo anche i numerosi lividi sul corpo. In questi tre mesi e passa le indagini hanno rivelato anche la complicità proprio della compagna Anastasiya.

LEGGI ANCHE—> Gallarate, bambino precipita da finestra: è in gravi condizioni