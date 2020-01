Si torna a sparare a Napoli, stavolta a Miano. Dopo l’agguato in un centro ricreativo, gli inquirenti indagano e portano sul tavolo tre ipotesi.

La camorra mette a segno il primo agguato di questo 2020 e lo fa nel quartiere di Miano, nel napoletano. Infatti alle prime ore del mattino della giornata di ieri, i malavitosi hanno fatto iurruzione nel centro ricreativo in via Vincenzo Valente, colpendo a morte un uomo.

Subito dopo l’agguato, è arrivata ai carabinieri una segnalazione anonima, così i militari si sono catapultati sul posto. Entrati nel centro ricreativo, hanno trovato a terra il corpo di Stefano Bocchetti, uomo di 44 anni, già noto alle autorità ed alla magistratura. L’uomo si trovava nel circoletto e non aveva via di fuga, così i criminali hanno infierito crivellandolo di colpi.

Così dopo l’attentato a Stefano Bocchetti, gli inquirenti hanno iniziato a scavare nel passato dell’uomo. Tra le scoperte troviamo alcuni piccoli crimini per droga, ma Bocchetti non aveva nè sparato, nè ucciso nessuno. Questi indizi però non escludono una sua possibile affiliazione alla Camorra locale. Infatti secondo i militari della sezione Stella, Bocchetti apparteneva al clan Lo Russo, noto clan in zona.

Napoli, le ipotesi degli investigatori

Ma le cose in zona erano cambiate, da quando i capi del clan Lo Russo, Salvatore e Carlo, si erano pentiti. Così il quartiere è diventato terra di conquista per altre famiglie criminali. I primi a tentare di conquistare la zona sono stati i Cifrone, poi ci ha pensato una coalizione tra tre famiglie: Balzano, Scarpellini e D’Errico. Proprio queste tre famiglie al momento sembrano controllare la zona.

Seguendo queste linee guida, gli inquirenti hanno avanzato tre piste. La prima pista porterebbe ad un possibile smacco nel mondo del traffico degli stupefacenti, tra un debito non pagato o una partita di droga consegnata alla vittima.

La seconda ipotesi, invece, un possibile pagamento da parte di Bocchetti ad un voltafaccia, che agiva tra la famiglia dei Cifrone e quella dei Balzano.

Infine la terza ed ultima ipotesi, è quella più inquitentante, con l’uccisione del pregiudicato come dichiarazione di guerra da parte di uno dei gruppi criminali.

Insomma un omicidio su cui rimane un fitto alone di mistero, ma su cui i carabinieri voglio subito fare chiarezza, per evitare un’ennessima guerra di Camorra.

L.P.

