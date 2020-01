Arrivano le prime analisi del rover Curiosity della Nasa, secondo la quale l’acqua scoperta in alcuni sedimenti, sarebbe simile a quella degli oceani.

Continuano le clamorose scoperte del Rover Curiosity. La sonda spaziale della Nasa, ha infatti analizzato i campioni d’acqua rinvenuti su Marte dando prove sorprendenti, che non fanno altro che far esultare il mondo della scienza.

Infatti nel Cratere di Gale, tra i sedimenti argillosi, si sarebbero formati delle mini pozzanghere di acqua liquida lievemente salina e con un ph vicino a quello degli oceani della Terra. Questo ha fatto subito sobbalzare gli scienziati, che iniziano seriamente ad ipotizzare la presenza di vita sul pianeta Rosso.

Come ricordiamo Marte è il pianeta che per caratteristiche, è quello più affine alla Terra, e non è una novità che la Nasa vorrebbe mandare il primo uomo sul pianeta rosso.

Marte, la ricerca di tracce di vita

Così i dati che sono stati raccolti sui sedimenti argillosi del cratere Gale, hanno portato a pensare della concreta presenza di vita sul pianeta rosso. A pubblicare tali dati ci ha pensato la rivista Nature Communications da un gruppo internazionale guidato dal Tokyo Institute of Tecnology.

Per svolgere i propri studi, gli scienziati hanno analizzato i dati mineralogici e chimici che Curiosity aveva inviato sulla Terra.

Con lo studio si è potuto raggiungere la salinità dell’acqua marziana, che la renderebbe molto simile a quella dei nostri oceani.

Inoltre è stata controllata la concentrazione di sali disciolti, il ph, cioè la misura della sua acidità o alcalinità, e quello che viene chiamato ‘stato ossidoriduttivo, che non è altro che la tendenza ad acquistare o perdere elettroni.

La salinità quindi possiede un ph molto simile a quello presente nella Terra, chissà che questa scoperta, non porti alla concreta scoperta della presenza di vita sul Pianeta Rosso.

L.P.

