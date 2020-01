Gallarate, bambino precipita da finestra: è in gravi condizioni dopo essere stato trasportato al pronto soccorso di Busto Arsizio.

Tragedia a Gallarate, comune della provincia di Varese in Lombardia, dove un bambino è precipitato dalla finestra di un palazzo. Lo riferisce proprio in questi istanti ‘tg24.sky.it’, secondo cui il bimbo di 5 anni sarebbe stato trasportato immediatamente al pronto soccorso di Busto Arsizio in gravi condizioni. La polizia locale sarebbe al lavoro per fare luce sulla reale dinamica dell’incidente. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza in merito a quanto accaduto in queste ore a Gallarate, in provincia dei Varese.

Gallarate, bambino precipita da finestra: grave

Il bambino, dopo la caduta, avrebbe riportato un grave trauma cranico e fratture in diverse parti del corpo e sarebbe adesso ricoverato in gravi condizioni. Dopo essere stato accompagnato al pronto soccorso di Busto Arsizio, il bimbo di 5 anni sarebbe stato poi trasferito nella notte al Policlinico di Milano. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo aggiornati sicuramente in caso di notizie importanti. La speranza è che il piccolo protagonista di questa vicenda si riprenda al più presto.

