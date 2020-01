Arriva la stangata dell’Antitrust su Facebook. Il social è accusato per non aver rispettato quanto prescritto nel provvedimento del 29 novembre 2019.

Si è riunito lo scorso 21 gennaio l’Antitrust, per decidere quale provvedimento intraprendere nei confornti del social network Facebook. Così dopo la riunione si è deciso per un procedimento di inottemperanza per non aver attuato quanto prescritto nell’ultimo provvedimento del 29 novembre.

Ad annunciare tale decisione è stata proprio con una nota, in cui si afferma: “Il procedimento avviato potrà condurre all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5 milioni di euro“.

Sempre l’Antitrust poi continua nella nota dichairando: “Con tale decisione l’Autorità aveva accertato la scorrettezza della pratica commerciale di Facebook di omessa adeguata informativa agli utenti consumatori, della raccolta e dell’utilizzo a fini commerciali dei dati da essi forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, viceversa enfatizzandone la gratuità“.

La nota si conclude: “Con la conseguenza di indurre i predetti utenti ad assumere una decisione di natura commerciale che, altrimenti, non avrebbero preso“.

Facebook, l’Antitrust spiega la decisione

Così dopo la dura decisione, l’Antitrust ha deciso di spiegare il tutto. Infatti secondo l’organo, i dati forniti su Facebook diventavano una vera e propria moneta di scambio in ragione della profilazione dei medesimi ad uso commerciale e per finalità di marketing.

Inoltre il provvedimento, è stato passato ed approvato dal Tar. Secondo l’autorità, il social avrebbe addirittura diffuso ingannevolmente una dichiarazione sulla homepage che ricitava: “è gratis e lo sarà per sempre“.

Nonostante la rimozione del claim, l’azienda di Mark Zuckerberg, continua a non informarmare pienamente l’utente della raccolta dei suoi dati per finalità remunerative. Infine, risulta perfino che Facebook non pubblichi la dichiarazione rettificativa. Vedremo se l’azienda di Zuckerberg riuscirà a scamparla anche stavolta, o se sarà costretta a pagare i cinque milioni di euro.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo della Cronaca, CLICCA QUI !