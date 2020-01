Donald Trump sarà il primo presidente nella storia degli Stati Uniti a partecipare alla marcia Pro Vita. L’annuncio arriva con un tweet sul suo profilo.

Una decisione storica quella di Donald Trump, nel partecipare alla prossima marcia Pro Vita che avverrrà negli Stati Uniti. La marcia contro l’aborto avrà quindi un ospite speciale, il 45esimo presidente degli Stati Uniti.

L’annuncio è arrivato proprio da parte di Trump, che sul suo attivissimo profilo Twitter ha dichiarato: “Ci vediamo venerdì, grande folla!“, arricchendo il post con un’immagine dell’ultima March For Life. Sarà così il primo presidente della storia a partecipare a tale marcia.

La decisione è stata accolta con grande entusiasmo soprattutto da Jeanne Mancini, presidente di March for Life. La donna ha infatti dichairato: “Siamo così entusiasti che il presidente possa vedere di persona quanto i nostri partecipanti siano appassionati al tema della vita e della protezione dei nascituri“.

Donald Trump, prima di lui anche Reagan per il Pro Life

Se Donald Trump sarà il primo a prendere parte alla marcia Pro Life, non possiamo di certo dire che è il primo a mostrare solidarietà a questo movimento. Infatti già in passato, il 40esimo presidente della storia degli Stati Uniti, Ronald Reagan, aveva mostrato la sua vicinanza al movimento.

Reagan infatti, nel 1985, dichiarò: “Provo un senso di grande solidarietà con tutti voi. Sono convinto, come so che ne siete convinti anche voi, che la nostra risposta al 12mo anniversario della Roe vs. Wade e della Doe vs. Bolton, deve essere quella di impegnarci nuovamente per porre fine alla terribile tragedia nazionale dell’aborto“.

Reagan era amato dai suoi sostenitori, proprio per la passionalità con cui si mostrava in pubblico, ed in un certo senso è la cosa che ha portato grande popolarità a Donald Trump.

Ma questo sostegno verso il vasto popolo Pro Life, potrebbe anche solamente essere una mossa di campagna elettorale. Infatti come ricordiamo, questo sarà l’anno delle elezioni negli Stati Uniti, e tra un colpo in Iran e la marcia contro l’Aborto, Trump sta riscuotendo nuovamente grande popolarità.

Ovviamente la mossa di Trump ha scatenato lo sdegno delle associazioni abortiste, che hanno dichiarato: “Una mossa disperata, pura e semplice“. Poi le stessa associazioni hanno rivolto l’accusa al presidente: “passare a diffondere dissimulazione e disinformazione sull’aborto per attrarre il consenso di una piccola minoranza estremista e rumorosa, mentre affronta la realtà, sempre più evidente, di una presidenza che gli sta crollando sotto i piedi“.

Insomma, ancora una volta l’essere controverso potrebbe fruttare a Trumop una grande quantità di voti, ricandidandosi concretamente come Presidente degli Stati Uniti.

