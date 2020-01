Cuneo fiscale, aumento della busta paga per 16 milioni di lavoratori, il Cdm approva il taglio

Il taglio delle tasse è sempre stato uno degli obiettivi dell’attuale governo. Il Conte-bis è partito con l’idea di migliorare la situazione di imprese e lavoratori attraverso l’abbattimento del cuneo fiscale. Il decreto per abbassare le imposte in materia, era pronto dallo scorso luglio, ed è stato approvato proprio ieri.

Il Premier Giuseppe Conte ha commentato orgoglioso su Twitter: “Questa misura permette di investire 3 miliardi di euro per mettere più soldi nelle buste paga di ben 16 milioni di lavoratori italiani“.

Questi soldi aggiuntivi rientrano nel bonus mensile di 100 euro ed è riferito a chi ha un reddito annuo inferiore ai 28.000 euro. Dal primo luglio il supplemento era passato quindi da 80 a 100 euro al mese fino ad un reddito annuale lordo di 26.600 euro. Ora il bonus verrà esteso fino ai 28.000 euro di tetto massimo.

Cuneo fiscale, aumento in busta paga per 16 milioni di lavoratori

In più il provvedimento prevede detrazioni fiscali per i redditi superiori ai 28mila euro, fino ad arrivare ad un aumento di 80 euro per i redditi di 35mila euro. E’ previsto un taglio anche per gli introiti superiori, fino ad un massimo di 40mila euro annui. Complessivamente ciò significa estendere i benefici a un totale di 16 milioni di lavoratori.

Il ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri ha commentato con soddisfazione: “Questo è il primo passo verso una riforma fiscale ancora più ampia. L’obiettivo è quello di avere una suddivisione più equa della tassazione e rispettare il dialogo con le parti sociali”.

Anche il senatore Vito Crimi, del Movimento 5 Stelle, ha voluto esprimere il suo pensiero a riguardo con un Tweet: “Sono felice di aver intrapreso il mio nuovo incarico con un taglio del cuneo fiscale: più soldi in tasca ai lavoratori. 16 milioni potranno usufruire di un aumento del proprio stipendio. E’ solo il primo passo verso un rilancio complessivo della nostra economia“.

