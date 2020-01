Classifica per corruzione mondiale, Italia 51°: leggiamo la classifica completa

L’associazione Transparency International, ha pubblicato, come ogni anno, la classifica dei Paesi di tutti il mondo ordinati per corruzione. Su un campione di 180 Paesi è stata stilata una lunga classifica attingendo dalle analisi di tredici valutazioni degli esperti. Fa da capolista la Somalia, in testa alla classifica della corruzione già da diversi anni. Fa da fanalino di coda, invece, la Nuova Zelanda, che sembra essere il Paradiso per antonomasia su diversi fronti.

L’Italia registra un buon risultato, 51° su 180° (dove, ricordiamo, al 180° posto c’è il Paese più corrotto – in questo caso – la Somalia).

Lista intera per corruzione nel mondo

L’Italia al 51° posto è solo uno dei dati che si evincono da questa tabella. In Europa, peggio dell’Italia, per corruzione, soltanto la Romania, Slovacchia, Grecia, Croazia, Ungheria e Bulgaria.