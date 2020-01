Coronavirus, due genitori in Cina abbandonano i figli in aeroporto dopo che uno di loro aveva la febbre e gli è stato proibito l’imbarco

Due genitori in Cina hanno lasciato i due figli piccoli in aeroporto dopo che ad uno di loro era stato proibito l’imbarco a causa della febbre. Nel dettaglio, secondo quanto riferito dal Daily Mail, i genitori hanno abbandonato la prole vicino al gate di partenza e sono saliti sul volo per Changsha. A restare allibiti sono stati i presenti ed i dipendenti della compagnia aerea. Il fatto ha ottenuto risalito grazie al post di una persona su Weibo (simile a Twitter).

Dei due bambini era il maschietto ad avere la febbre con una temperatura di 38,5 gradi Celsius. I genitori si sarebbero opposti alla decisione di bloccare la partenza dei bambini ed è nata una discussione di oltre 2 ore. Ad intervenite è stata la polizia che ha riportato la calma ed ha fatto salire i piccoli, successivamente agli adulti, per poi farli sedere nella parte anteriore della cabina aerea. Il volo è partito alle 1:12 dello scorso mercoledì subendo oltre 3 ore di ritardo. Da quanto accaduto è facile intuire come il coronavirus abbia diffuso una tremenda paura nel Paese orientale.

Coronavirus, i dettagli sul virus letale

Il coronavirus è un tipo di virus ad RNA che appartiene alla famiglia delle Coronavidae ed ordine delle Nidovirales. Esso è stato scoperto nel 1960 dalle cavità nasali di pazienti con un raffreddore comune. Alla fine dello scorso anno a Wuhan, in Cina, è stato segnalato un nuovo ceppo che ad ora ha portato 26 morti ed 830 casi d’infezione. Questo ceppo è stato identificato come ceppo di β CoV dal gruppo 2B con una somiglianza genetica del 70% circa rispetto al SARS-CoV. Esso è stato chiamato 2019-nCoV dall’OMS. Si sospetta la sua origine sia venuta fuori dai serpenti. I coronavirus si attaccano alla membrana cellulare delle cellule bersaglio ed a livello sintomatico provano un semplice raffreddore. Ma nei casi gravi porta anche sindrome respiratoria acuta grave, la cosiddetta SARS.

LEGGI ANCHE—> Cina, il Virus continua a colpire: sale a 9 il conto delle vittime