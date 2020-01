Calciomercato Milan. Piatek resta sul mercato. Con l’arrivo di Ibrahimovic, il polacco non trova più spazio. Una situazione poco gradita anche al padre del calciatore che si sfoga, rilasciando alcune dichiarazioni su un sito polacco

“Kris non vuole fare la riserva. Vuole arrivare in forma all’Europeo e giocare da titolare. Se non può riuscirci al Milan, lo farà altrove.” A rilasciare queste dichiarazioni non è stato il procuratore di Piatek come potrebbe sembrare, bensì Wladyslaw Piatek, padre del centravanti del Milan, intervistato dal sito polacco Sportowefakty.

Parole che non lasciano spazio a dubbi quelle del signor Piatek che invita il Milan a trovare presto una soluzione che possa migliorare la situazione del figlio che, con l’arrivo di Ibrahimovic e la scelta di Pioli di schierare Leao come second punta, ha perso il posto da titolare nel Milan.

Il Milan vuole cederlo solo a titolo definitivo

“Tante squadre stanno chiedendo Kris in prestito – prosegue Wladyslaw – ma il Milan vuole venderlo a titolo definitivo per poi reinvestire su altri calciatori. Siamo nell’ultima settimana di mercato e, a breve, il suo futuro si deciderà.”

Dunque, un presa di posizione chiara quella della famiglia Piatek che riassume anche quella che è, al momento, la strategia di mercato del Milan con acquisti a parametro zero o altri finanziati dalle cessioni.

Gli acquirenti per Piatek non mancano tra Serie A e club esteri. L’attaccante polacco è stato avvicinato a squadre prestigiose come Barcellona (per sostituire l’infortunato Suarez), Psg (al posto del quasi certo partente Cavani), Newcastle e Siviglia. In Serie A, invece, dopo il tentativo vano del Genoa di riportarlo in Liguria, Piatek è stato accostato anche alla Roma nell’ambito di un possibile scambio con Perotti. Di ieri, l’ultima indiscrezione con il tentativo del Milan di inserirlo in uno scambio con l’Udinese con De Paul in rossonero.

Dunque, una situazione in pieno divenire. Tra una settimana, il 31 gennaio alle 20, il calciomercato invernale chiuderà i battenti e sapremo se Piatek sarà ancora rossonero oppure avrà trovato un’altra squadra, uno scenario quest’ultimo impronosticabile fino allo scorso anno quando i gol e le esultanze del centravanti portavano il Milan di Gattuso a ridosso della zona Champions.

