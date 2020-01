Calciomercato Juventus, scelte le contropartite per Tonali che si avvicina al trasferimento nel club campione d’Italia in carica.

Dopo Dejan Kulusevski, la Juventus è al lavoro per assicurarsi le prestazioni di un altro gioiello dal futuro assicurato: Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 viene da una stagione super con la maglia del Brescia ed ha attirato su di sé le mire delle principali compagini italiane, ma occhio all’affondo dei bianconeri. Il direttore sportivo Paratici non ha alcuna intenzione di mollare la presa ed è pronto ad accelerare per anticipare la concorrenza: i rapporti tra la ‘Vecchia Signora’ e le ‘Rondinelle’ sono ottimi e, dunque, la Juve appare in vantaggio rispetto alle altre squadre nella corsa a Tonali.

Calciomercato Juventus, affondo su Tonali

Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, la Juve avrebbe già individuato le contropartite tecniche da inserire nell’affare: Han Nicolussi Caviglia e Idrissa Tourè. Il primo è un centrocampista classe 2000 che è attualmente in prestito al Perugia, mentre il secondo è un classe ’98, che gioca anche lui in mezzo al campo. Due profili su cui la Juve punta moltissimo, ma che quasi sicuramente finiranno nell’ambito dell’operazione Tonali con il Brescia.

