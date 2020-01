Calciomercato Inter, pronto un maxi scambio con il Napoli per completare la rosa di Antonio Conte

L’Inter ha vissuto a cavallo della sosta natalizia un momento non certo brillantissimo. Qualche pareggio di troppo nelle ultime uscite (1-1 sia con l’Atalanta che con il Lecce) hanno portato Antonio Conte a bussare alla porta di Ausilio e Marotta. Secondo l’allenatore salentino la rosa nerazzurra ha bisogno di essere rinforzata, soprattutto in due reparti specifici:centrocampo e attacco.

Per quanto riguarda il reparto nevralgico sembra ad un passo la chiusura dell’accordo con il Tottenham per Eriksen. C’è l’ok di Mourinho alla cessione del talento danese e sembra ormai prossimo anche il via libera definitivo degli inglesi, con un prezzo del cartellino che si dovrebbe aggirare sui 20 milioni di euro. In stand-by invece Giroud, già pronto a lasciare il Chelsea ma bloccato per ora dalla mancata uscita di Politano alla Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Mateta convince Giuntoli ad un’offerta: le cifre

Calciomercato Inter, pronto un maxi scambio con il Napoli

L’idea di Marotta, dopo aver preso Young e Moses dall’Inghilterra (quest’ultimo era in prestito in Turchia), è intavolare una maxi trattativa con il Napoli. Le esigenze dei due club potrebbero coincidere e vedere coinvolti diversi giocatori in due reparti. L’Inter ha chiesto a Giuntoli Allan, offrendo in cambio Vecino. Lo scambio però sarebbe più ampio e potrebbe coinvolgere anche Llorente e lo stesso Politano. L’esterno mancino è vicinissimo al club partenopeo dopo lo scambio saltato con Spinazzola e potrebbe essere pagato attraverso l’inserimento di un paio di pedine. Conte gradirebbe Lorente forse più di Giroud, avendo già avuto modo di allenarlo durante il periodo alla Juventus. Le caratteristiche da vice Lukaku ci sono tutte e il tempo di inserimento sarebbe ridotto. Considerando la differenza del costo del cartellino di Allan rispetto a Vecino, inserendo anche i due attaccanti, Politano e Llorente, si potrebbe arrivare ad una sostanziale quadratura del cerchio. L’allenatore preme per avere al più presto altre pedine, una svolta è attesa a breve. L’Inter in questa sessione di mercato può chiudere la bellezza di cinque acquisti (Young, Moses, Eriksen, Allan, Llorente). Napoli permettendo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto all’attaccante da 30 gol a stagione