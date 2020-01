E’ ufficiale la Brexit, con l’arrivo delle firme della Regina e della commissione e consiglio Ue. Dal 31 gennaio la Gran Bretagna uscirà dall’Unione Europea

Dopo i vari referendum, le contestazioni e tutto ciò che ne è derivato la Gran Bretagna uscirà ufficialmente dall’Unione Europea. Infatti la Regina Elisabetta ha firmato la Royal Asset, ossia l’accordo negoziato con il premier Boris Johnson per l’uscita dall’Ue.

Una decisione che oramai era nell’aria, specie dopo la vittoria schiacciante di Johnson nel referendum contro Corbin. Così il testo diventa finalmente legge e viene approvato anche dall’Europarlamento, che non porrà nessun ostacolo. Come detto la Gran Bretagna uscirà dall’Unione Europea e lo farà al termine di questo mese, il 31 gennaio. Dal giorno successivo, invece, inizieranno i negoziati tra Londra e Bruxelles per un nuovo accordo commerciale.

Non cambia invece il destino degli impiegati pritannici nella Commissione Europea, che non verrano licenziati, ma manterranno tranquillamente la loro posizione.

Brexit, arrivano le dichiarazioni di Ursula von der Leyen

Dopo la storica decisione della Gran Bretagna, la prima a prendere la parola è stata Ursula von der Leyen, presidente del Consiglio Ue.

Attraverso il proprio profilo Twitter, la Von der Leyen ha dichairato: “Charles Michel e io abbiamo appena firmato l’accordo sul divorzio del Regno Unito dall’Ue, aprendo la strada alla sua ratifica“, chiudendo di fatto il rapporto della Corona Britannica con l’Unione Europea.

Sempre il presidente del Consiglio UE, ha poi aggiunto un altro tweet sul proprio profilo, in cui dichiara pacificamente: “le cose cambieranno inevitabilmente, ma la nostra amicizia rimarrà“.

Quindi dal 31 gennaio, ci sarà l’uscità ufficiale della Gran Bretagna dall’Unione Europea, ma la cosa che più fa piacere è il buon rapporto che continueranno ad avere il paese della Regina Elisabetta e l’Unione Europea, che sono disposti ad evitare contrasti futuri.

