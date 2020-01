Bevande gassate, consumarle non rappresenta certo un’abitudine salutare. Con o senza zucchero, i possibili effetti dannosi possono essere molteplici

Bibite gassate-zuccherate ed effetti sulla nostra salute. Un binomio direttamente proporzionale in quanto alle conseguenze negative che il consumo regolare e ripetuto di questa tipologia di bevande può arrecare al nostro organismo.

Una fattispecie ribadita da studi medici e scientifici e, sulla quale, recentemente ha tentato di intervenire anche il Governo con la cosiddetta sugar tax, ovvero l’imposta, fortemente osteggiata dai produttori di bevande zuccherate, che stabilisce, a partire dell’ottobre 2020, una tassa di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo per prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Un’imposta che inevitabilmente andrà ad aumentare il prezzo dei prodotti in modo da disincentivarne l’acquisto e il consumo.

Potrebbe interessarti >>> Stress da lavoro e problemi di salute: cosa si rischia

Bibite gassate ed effetti sulla salute

E’ dunque lo zucchero uno degli “ingredienti” più dannosi presenti nelle bevande gassate. Sommandosi ad altri, può formare un mix di sostanze che, se assunto con eccessiva frequenza e regolarità, può portare a molteplice conseguenze per il nostro organismo dalle più lievi e controllabili ad altre più serie.

Tra gli effetti peggiori possiamo annoverare l’incremento del rischio di insorgenza del diabete o di calcoli renali, obesità specie nei più piccoli e aumento di peso dovuto all’assunzione di calorie in eccesso, gonfiore addominale frequente e gastrite, un danneggiamento dei denti e della loro colorazione a causa dell’acido fosforico che può influire anche sui disturbi gengivali, disturbi alle papille gustative che si abituano troppo ai sapori dolciastri, problemi di insonnia, ipertensione, problemi di comportamento e ansia specie quando nelle bibite è presente anche caffeina.

Bevande gassate e rischio cancro, lo studio francese

La scorsa estate uno studio francese, pubblicato dal British Medical Journal e ripreso da testate giornalistiche importanti come Corriere.it nell’analizzare gli effetti dannose delle bevande gassate, oltre a quelli sopracitati, ha ipotizzato anche che le stesse possono aumentare il fattore di rischio per i tumori. Le conclusioni dello studio sono state contestate dall’ASSOBIBE, l’associazione di Confindustria che raggruppa alcune aziende produttrice di bevande analcoliche, stando alla quale non vi è alcuna certezza sull’ipotesi formulata anche perché lo studio realizzato era di carattere osservazionale e non pratico.

Come capire quanto zucchero è contenuto nelle bevande

Per avere cognizioni di quanti grammi di zucchero sono contenuti nelle bibite, l’unico indicatore attendibile è l’etichetta riportata sulla confezione che, stando alle leggi in vigore sul consumo degli alimenti, non deve contenere informazioni ingannevoli per clienti e consumatori. Attenzione, pertanto, alle tante news presenti sul web, alle infografiche o ai video a tema realizzati sull’argomento, spesso fuorvianti in quanto troppo sensazionalistici e ignari anche del quantitativo di zucchero presente in base al formato della bevanda stessa.

Benché poco attendibili, tuttavia, ciò non vuol dire che anche fonti e notizie troppo allarmistiche debbano essere sottovalutate. L’invito, alla stregua di altri alimenti-sostanze potenzialmente dannosi, è quello del buon senso e di un consumo responsabile specie per i più piccoli. Del resto, quando si tratta di alimentazione bisogna sempre moderare tutto quello che si ingerisce.

Leggi anche – Allarme antibiotici nel latte: gli allevamenti sono “avvelenati”