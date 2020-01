Sono molto probabilmente le donne più corteggiate della tv italiana e i numeri parlano chiaro: Belen Rodriguez e Diletta Leotta, una “sfida” tutta da scoprire!

Diletta Leotta e Belen Rodriguez. Due delle ragazze più belle d’Italia, forse le più belle in assoluto. Di sicuro due delle ragazze più seguite d’Italia, con una crescita esponenziale dei rispettivi profili social che non conoscono pause. Crescono, esponenzialmente, e si moltiplicano le centinaia di migliaia di like ad ogni loro post. Belen e Diletta vantano rispettivamente 9,2 e 5,9 milioni di follower su Instagram. Un’enormità, ma la bella modella argentina ne ha praticamente quasi il doppio. Ovvio: molto più grande (35 anni contro 28), da molto, molto più tempo sulla piazza.

LEGGI ANCHE >>> Belen Rodriguez: Esce il Retroscena, Vanitosa già dall’infanzia – FOTO

La prima apparizione sui rotocalchi rosa della Rodriguez risale al 2004, anno in cui si fidanzò con l’allora attaccante del Milan Marco Borriello. Diletta è una “scoperta” degli ultimi anni, ma la sua crescita davvero non esiste confini. E no, non stiamo parlando di ciò che pensate, birichini! Un dato di fatto: negli ultimi tempi la Leotta ha acquisito sempre più fan, crescendo a dismisura, fino a rubare la scena a tutte. Perfino a Belen.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta: Le Foto del 2020 che hanno fatto il Botto su Instagram

Diletta Leotta su Instagram, numeri da capogiro: Belen legge la targa!

Visualizza questo post su Instagram A domani 😉⚽️ #milanudinese Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 18 Gen 2020 alle ore 1:37 PST

Che Belen Rodriguez sia decisamente più seguita di Diletta Leotta è palese dal numero di seguaci. Ma è il trend che andiamo ad analizzare e che ci interessa di più. Basta guardare i like accumulati dalla splendida giornalista siciliana negli ultimi mesi, in particolar modo dall’inizio del 2020. Pensate, questa foto che vi proponiamo più su ha raccolto la bellezza di 624 mila like! Numeri da capogiro, che si sogna perfino Belen.

Basta andare sul profilo ufficiale di belenrodriguezreal per rendersi conto che negli ultimi tempi lo scatto che ha “reso” di più alla bella presentatrice tv è quello in cui posa con suo marito Stefano De Martino, segno di un grosso seguito anche da parte di ragazze. Sono 346mila i like di quella foto, praticamente la metà degli scatti più belli della giornalista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta alza il vestito e scopre le lunghissime gambe – FOTO

Diletta vince la sfida

Insomma: Belen più seguita in senso assoluto, Diletta più seguita in questo momento. Un trend che è destinato a crescere e che – statene certi – prima o poi porterà ad un sorpasso della bionda sulla mora.

E del resto nel mondo del gossip funziona così: un giorno prima sei la regina, un giorno dopo arriva una ragazza più giovane e brillante e ti spodesta dal trono. Siamo sicuri che comunque Belen, dall’alto di una fama ormai smisurata, abbia ben altro a cui pensare.