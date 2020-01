Un caso di antisemitismo è avvenuto a Cuneo stamane: davanti casa del figlio di una ex deportata è comparsa una scritta aberrante

Stamane, nei pressi di Cuneo, si è verificato un brutto caso di antisemitismo. Sulla porta di casa di Aldo Rolfi, figlio di Lidia, una partigiana deportata a Ravensbruck nel 1944, è apparsa la scritta ‘Juden hier’ (‘Qui ci sono gli ebrei’). La via dove è trapiantata è stata intitolata proprio alla donna alcuni anni fa. I proprietari hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri che stanno indagando insieme alla Digos. La donna, dopo la deportazione, lavorò per l’Istituto Storico per la Resistenza di Cuneo e per l’Associazione nazionale ex deportati. Nel 1978 scrisse ‘Le donne di Ravensbrück‘ che è la prima opera in italiano sulla deportazione femminile nei campi di concentramento della Germania nazista. Morì nel 1996.

Antisemitismo, una piaga senza fine?

L’antisemitismo sembra essere una piaga senza fine che si insedia in tutte le nazioni del mondo. Moshe Kantor, presidente di World Holocaust Forum Foundation, ha promosso l’evento ‘Ricordare l’Olocausto, combattere l’antisemitismo’ e si è espresso in un lungo discorso che fa riflettere sul tema.

Sull’antisemtismo in generale: “L’antisemitismo è spesso definito come ‘l’odio più antico’. È sicuramente il più duraturo. Tuttavia, come tutte le malattie, la malattia dell’odio antiebraico a un certo punto deve essere contenuta. Semplicemente non deve esistere. Non solo per il bene degli ebrei in tutto il mondo, ma per l’umanità stessa. Per tutti, l’antisemitismo rappresenta una minaccia reale e attuale”.

Sulla storia della persecuzione ebraica: “Nel corso del tempo, gli ebrei sono stati tra i cittadini più fedeli, ovunque abbiano vissuto. Hanno difeso le istituzioni e le leggi di questi Paesi. Hanno fatto del loro meglio per integrarsi nelle società in cui vivevano, per ottenere fiducia e accettazione. Di conseguenza, gli ebrei hanno in genere raggiunto posizioni di spicco in tutti gli ambiti possibili. Purtroppo, questo ha invariabilmente reso gli ebrei il bersaglio naturale per coloro che desiderano smantellare il tessuto della società. Come potente simbolo delle fondamenta della società gli ebrei sono diventati una calamita per la diffamazione degli estremisti sia di destra che di sinistra”.

Sul nazismo: “Il rifiuto degli ebrei divenne un rifiuto dell’ordine mondiale. I nazisti annientarono un terzo del popolo ebraico,6 milioni di ebrei, ma in totale oltre 60 milioni di persone furono uccise durante la seconda guerra mondiale. Ciò che è iniziato come persecuzione degli ebrei ha portato il mondo alle porte della distruzione. Se gli estremisti non si asterranno dal loro antisemitismo, finiranno per prendere di mira la società più ampia, assumendo il potere esecutivo nei loro Stati”.

Sui leader mondiali: “Pertanto, proprio mentre i leader mondiali si riuniscono ogni anno per discutere dello stato dell’economia globale e della sicurezza globale, dovrebbero anche riunirsi per discutere della moralità globale e in particolare dell’antisemitismo come punto di riferimento. Cosa preoccupante, scopriamo che il mondo sta attualmente fallendo questo cruciale test al tornasole”.

Sui dati sull’antisemitismo: “Le statistiche sono forse ancora più allarmanti. Oggi oltre l’80% degli ebrei non è sicuro in Europa, mentre il 40% sta pensando di lasciare l’Europa e, negli ultimi anni, fino al 3% ogni anno lo ha fatto davvero. Al ritmo attuale, dopo 3 mila anni di vita ebraica europea, tra poche generazioni, ci saranno poche comunità ebraiche in Europa”.

Sui provvedimenti da adottare: “Dobbiamo cambiare rotta e c’è molto da fare. Innanzi tutto, dobbiamo insegnare l’Olocausto e i pericoli dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia. Questo dovrebbe far parte di ogni curriculum di studio fin dalla tenera età.

In secondo luogo, dobbiamo introdurre una legislazione significativa e, in terzo luogo, applicarla integralmente. A questo proposito, c’è da dove imparare le buone pratiche. La Germania ha adottato una legislazione rigorosa due anni fa per combattere i discorsi d’odio online. Un recente ordine esecutivo negli Stati Uniti limiterà i fondi federali agli istituti di istruzione superiore che tollerano l’antisemitismo”.

