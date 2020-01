WhatsApp vs Telegram: nel 2020 tra le due app di messaggistica si rilancia la sfida a colpi di novità e aggiornamenti

Le app di messaggistica sono ormai imprescindibili sullo smartphone di ognuno di noi. La gratuità delle stesse e la facilità di poterle utilizzare, abbattendo tempo e spazio, le ha rese una miniera d’oro per gli ideatori, vista la dipendenza di milioni di persone. Anche nel 2020, è in ballo la sfida tra le migliori applicazioni del settore, con diverse novità in arrivo. WhatsApp e Telegram continuano a farla da padrone nelle revisioni internazionali e nel 2020 sono partite per migliorare ulteriormente il loro servizio.

I proprietari di WhatsApp sono stati recentemente criticati per una violazione dei dati e le limitazioni sull’individuazione delle fake news. Telegram ha anche avuto i suoi problemi, affrontando questioni legali in Russia per aver rifiutato le chiavi di crittografia private dei suoi utenti.

È quindi chiaro che sia Telegram che WhatsApp hanno atteggiamenti diversi nei confronti della privacy e dei dati degli utenti.

WhatsApp vs Telegram: quale delle due scegliere nel 2020

Se i problemi di privacy sono una priorità o gli utenti desiderano evitare il mainstream, Telegram potrebbe essere una buona scelta.

Tuttavia, va detto che WhatsApp non è molto indietro.

Sia WhatsApp che Telegram vantano molte funzioni simili come la visualizzazione immagine nell’immagine e il supporto per gli adesivi.

Allo stesso tempo, entrambe le piattaforme di messaggistica hanno aspetti molto diversi.

La funzionalità di chat di crittografia end-to-end consente agli utenti di impostare un timer per l’autodistruzione dei messaggi dopo un periodo di tempo specificato.

Gli utenti di Telegram ricevono inoltre notifiche per gli screenshot acquisiti e la chat segreta non può essere inoltrata.

In più il cloud storage di Telegram consente di salvare immagini, messaggi di testo, file multimediali e documenti, con un margine ampliato nel 2020.

Dal canto suo WhatsApp può ribadire con forza il suo strapotere in quanto a diffusione. Attualmente l’App di proprietà di Facebook vanta 1,6 miliardi di utenti attivi rispetto ai 200 milioni di Telegram.

Whatsapp ha anche introdotto la crittografia end-to-end per tutte le chat mentre Telegram la utilizza solo per la sua messaggistica segreta.

In più il sistema americano, supporta sia chiamate vocali che video, un vantaggio non da poco mantenuto anche nel 2020.

Il vero punto di forza di Whatsapp è consentire al mittente di conoscere la consegna e lo stato di lettura del messaggio da parte dell’altro utente. Una cosa che per ora non è ancora prevista nell’app russa nemmeno con gli ultimi aggiornamenti di inizio anno.

Si potrebbe concludere che al netto della crittografia e della privacy, la “chat verde” continua ad offrire una gamma di servizi più ampia che la lasciano preferire. Almeno per ora.