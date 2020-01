Atterra a Roma l’aereo da Wuhan, capitale del virus misterioso che si sta diffondendo in Cina e non solo. Passati allo scanner i 202 passeggeri.

E’ atterrato a Roma, alle prime ore del mattino, l’aereo proveniente da Wuhan, città cinese che negli ultimi giorni è salita agli onori della cronaca, come l’epicentro del virus misterioso che sta invadendo la Cina.

I passeggeri, non appena scesi dall’aereo, sono stati fatti passare per il “canale sanitario“, ben lontano dalle zone di transito dell’aeroporto. La più grande preoccupazione, era di trovare qualche passegero febbricitante, ma invece non sono stati riscontrati problemi. Infatti, una volta passati allo scanner, tutti i passeggeri sono sembrati in salute, con nessun segnale del Coronavirus.

Ci ha pensato proprio il Ministro della Salute ad innalzare le misure di sicurezza per evitare che il virus di diffonda anche in Italia. Infatti ha destato parecchia preoccupazione, il rilevamento del primo caso di cornavirus negli Stati Uniti.

Virus misterioso, il controllo all’aeroporto

Così il Coronavirus proccupa anche il governo italiano. Fortunatamente, a stemperare la tensione ci hanno pensato proprio i passeggeri del volo. Infatti tutti i passeggeri erano provvisti di maschera protettiva. Dall’aereo sono scesi quasi tutti cittadini cinesi, qualche italiano ed una coppia australiana. Poi le forze dell’ordine hanno trasferito i passeggeri al reparto sanitario, per sincerarsi delle perfette condizioni di salute.

Ad esaminare le immagini dello scanner, c’erano dei medici specializzati nel settore. All’aeroporto di Fiumicino è infatti in vigore una procedura sanitaria per la sicurezza del paese, come previsto dal Regolamento sanitario internazionale del 2005.

Ad aspettare i passeggeri, c’era un mezzo della Cronce Rossa, con tecnologia mobile, con un personale sanitario ed una camera IsoArk per il contenimento del rischio infettivo. Tutto ciò attendeva il volo proveniente dal centro dell’epidemia del corona virus. Dopo alcuni dettagliati esami, tra scanner che misuravano la temperatura corporea ed altro, non sono rinvenuti casi di infezione.

Inoltre il volo della ChinaSouthern da Fiumicino, non tornerà a Wuhan, come stabilito dalle autorità cinesi. Infatti il volo farà rientro in paese ma a Canton, visto che al momento si è deciso per il blocco di tutto il trasporto pubblico per Wuhan, messa in quarantena per contrastare il virus.

L.P.

