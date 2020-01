In Spagna la tempesta Gloria ha mietuto vittime: sono infatti 9 i morti

Il bilancio dei morti per la tempesta Gloria in Spagna è salito a 9 ed ha portato con sé anche diversi dispersi (5) soprattutto tra le Baleari e la costa catalana. Le ultime due vittime sono un uomo di cui si sta tentando di ricostruire l’identità ed una donna di 75 anni. La tempesta sono alcuni giorni che sta mettendo sotto scacco la Spagna. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha promesso agli abitanti di “rispondere ai danni prodotti con l’urgenza di cui gli abitanti hanno bisogno”.

Tempesta Gloria, le peculiarità dell’evento marino

La tempesta è un violento stato dell’atmosfera di un corpo celeste che colpisce la sua superficie e apporta severi danni metereologici. Ci sono diverse manifestazioni di più lieve entità come un temporale, una tempesta di ghiaccio, neve o grandine. Le tempeste, principalmente, si formano quando un centro di bassa pressione si sviluppa in un sistema di alta pressione. Quando avviene la combinazione di forze opposte si originano venti, nubi di tempesta come i cumulinembi. Le tempeste possono durare dalle 12 alle 200 ore, dipende dalla stagione e dal luogo geografico. Diversi sono stati i fenomeni nella storia che hanno addirittura distrutto intere città.

La tempesta Gloria che sta mettendo in difficoltà la Spagna è un tempesta marina che si verifica con venti di 48 nodi (90 km/h) o superiori. Esse hanno la forza di affondare navi di ogni dimensione e distruggere qualsiasi cosa si trovi nei pressi delle rive.

Altri tipi di fenomeni connessi sono:

Bufera.

Tempesta di ghiaccio.

Tempesta di fuoco.

Diavolo di sabbia.

Tempesta di vento.

Burrasca.

Temporale.

Ciclone tropicale.

Tempesta di grandine.

Tromba d’aria.

