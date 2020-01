Smog, le 5 peggiori città italiane per qualità dell’aria secondo le ultime statistiche di gennaio 2020

Le scarse precipitazioni che hanno caratterizzato questo inizio d’anno in quasi tutta Italia, hanno reso l’aria del nostro paese molto più inquinata. Lo smog, soprattutto nelle grandi città, ha raggiunto livelli limite di polveri sottili (Pm 10 e Pm 2,5), tanto da costringere i diversi sindaci a varare lo stop del traffico e le targhe alterne. Se in altre parti del mondo il problema della qualità dell’aria sta diventando molto serio in questo 2020 (vedi Australia e Thailandia), per diversi motivi anche l’Italia non se la passa bene. Oltre alla mancanza delle piogge va sottolineato come l’aumento delle automobili, pochissime ancora quelle elettriche, oltre a creare ingorghi per le strade, hanno creato allarme a livello sanitario. Respirare le polveri sottili che si spargono nella nostra atmosfera, comporta problemi alla vie respiratorie non di poco conto, soprattutto per chi ha già delle patologie pregresse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Virus Cina, analisi genetica: scoperta la provenienza

Smog, le 5 peggiori città italiane per qualità dell’aria

In particolar modo nel primo mese del 2020, alcune città hanno mostrato tassi di inquinamento superiori alle altre. Le prime cinque classificate di questa triste classifica sono state nell’ordine: Frosinone, Milano, Padova, Torino e Treviso. Nel calcolo dei giorni in cui le polvere sottili erano superiori al limite, hanno fatto registrare ben 18 volte uno sforamento. Il tasso massimo consentito in Italia per le polveri sottili è di 40 μg/m3. L’analisi contenuta nel rapporto “Mal’aria” di Legambiente, mostra nelle posizioni più alte della graduatoria anche Napoli (16 giorni) e Roma (15 giorni). Nel 2019, invece, il primato spetta a Torino con 147 giornate oltre i limiti (praticamente quasi una ogni tre), seguita da Lodi e Pavia.

Secondo tale studio sono stati circa 60mila le morti premature nel nostro paese per danni legati all’inquinamento atmosferico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Virus Misterioso, a Roma atterra l’aereo da Wuhan: controllati i passeggeri