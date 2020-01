Nelle previsioni meteo di questo giovedì, troviamo una riapparizione dell’anticiclone. Sale l’alta pressione, prima della perturbazione nel weekend.

Abbiamo detto molte volte dall’inizio dell’anno, che l’inverno non ne vuole proprio sapere di entrare in gioco, a darne la prova ci sta pensando l’alta pressione, che continua a tartassare l’Italia. Infatti le temperature continuano ad essere di molto al di sopra della media ed il sole la sta facendo da padrone anche durante questo Gennaio, che non sembra affatto un mese invernale.

Così dopo qualche incertezza tra martedì e mercoledì, l’alta pressione torna a dominare sulla penisola, riportando un clima abbastanza mite ed una stabilità atmosferica su tutto il paese. Ma attenzione, perchè quella di oggi dovrebbe esserre la sua ultima apparizione. Infatti già da venerdì la situazione cambierà totalmente.

Arriverà sulla penisola una perturbazione atlantica, che si estenderà su tutto il paese portando nuovi addensamenti e piogge. La situazione poi peggiorerà ulteriormente nella giornata di sabato. Ma andiamo adesso a vedere la situazione meteo della giornata odierna.

Meteo, giovedì 23 gennaio

Quella di oggi, così si appresta ad essere l’ultima giornata calda della settimana. Infatti sull’Italia stanno agendo un flusso perturbato atlantico e l’alta pressione proveniente dalla Gran Bretagna. Le due correnti stanno portando ad una fase meteorologica piuttosto dinamica, pronta a cambiare nelle prossime ore. Andiamo quindi a vedere che tempo farà sulla penisola.

Sulle regioni del Nord Italia, il sole torna a splendere su tutto il settore settentrionale, non lasciando spazio ad annuvolamenti ed addensamenti vari. Qualche foschia ed un pò di nebbia la troveremo, come al solito, in Val Padana. A fine giornata, invece, aumentano le nubi a NordOvest. Le temperature restano stabili, con valori massimi che oscillano tra i 7 ed i 12 gradi.

Poi sulle regioni del Centro Italia, la situazione inizia ad essere più dinamica. infatti il sole si alternerà ai copiosi annuvolamenti su Lazio, Toscana e Sardegna. Proprio sull’isola Sarda, in giornata potrebbe cadere qualche goccia di pioggia. Le temperature anche qui restano le medesime, con massime che andranno dagli 11 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, anche qui in prevalenza troveremo un cielo soleggiato. Qualche addensamento sterile, invece, si presenterà soprattutto sulla Sicilia e la bassa Calabria ionica, ma non c’è il rischio di temporali a giornata in corso. Anche qui le temperature sono stabili, con valori massimiche si aggirano tra i 10 ed i 15 gradi.

