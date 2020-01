Grave incidente in Germania, autobus precipita in un fossato: bollettino preoccupante

E’ successo questa mattina in Germania, a Berka. Un autobus è stato coinvolto in un terribile incidente. E’ uscito fuori strada probabilmente per la troppa nebbia ed il ghiaccio che si è formato sulla strada, causando la caduta in un fossato. Il bollettino dei feriti è realmente preoccupante: 20 i bambini rimasti lesi nell’incidente e 2 morti. Anche l’autista ha riportato danni ed è stato prontamente portato in ospedale, grazie ai tempestivi soccorsi.

Altro incidente d’autobus in Germania

Le condizioni climatiche avverse, in Germania, sono evidenti. Ad avere la peggio stamattina, due autobus. Il secondo incidente è avvenuto in Alta Baviera. Fortunatamente in quest’ultimo nessun coinvolgimento, tutti lievemente feriti, ma nessun dato eccessivamente preoccupante.