Diletta Leotta ha appena pubblicato una fotografia che ha stupito tutti. La bellissima conduttrice televisiva si è appena mostrata nel backstage del Festival di Sanremo.

Diletta Leotta è una delle personalità più cercate e ricercate d’Italia. La bellissima conduttrice televisiva è sicuramente tra le personalità del momento, in grado di accrescere il proprio pubblico di giorno in giorno. Con delle immagini sempre più stuzzicanti e dei contenuti sportivi divertenti, il suo account è tra i più gettonati e seguiti di tutto Instagram, soprattutto in Italia, dove regna incontrastata. Partita seguendo la Serie A sulle reti di Sky Sport, Diletta si è fatta un nome conducendo Sky Sport 24, con diverse edizioni alle sue spalle. Successivamente la sua bellezza e la sua bravura nel condurre il programma sportivo, la donna è diventata il volto della Serie B su Sky Sport. Ormai sempre più famosa ed unica, alla fine ha lasciato la piattaforma per passare a DAZN, che ne ha fatto il volto della sua piattaforma al punto da dedicarle un programma intero: diletta goal. La donna ha da pochissimo pubblicato una foto che è diventata un trend.

Diletta Leotta sul letto, solo camicia e tacchi alti – FOTO

Diletta Leotta è un sinonimo di notizia. La be llezza senza confronti della siciliana ha ammaliato milioni e milioni di spettatori, trasformandola in un vero e proprio fenomeno mediatico. Le sue forme, il suo sorriso e la sua genuinità l’hanno fatta diventare un vero e proprio fenomeno sui social network, di cui è diventata fenomeno indiscusso. Ogni sua foto sui social attrae decine di migliaia di likes e tantissime condivisioni tra amici. Abbondano poi, naturalmente, i commenti per la sua bellezza senza paragoni. Da qualche minuto Diletta ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram che sta facendo parlare in molti. Come si vede, la bellissima siciliana si mostra mentre mangia un toast con delle patatine. Quello che indossa però ha catturato l’attenzioni di molti: si vedono una camicia ed un paio di lunghi tacchi.

