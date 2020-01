Il Coronavirus pare aver colpito anche l’Italia. Nelle ultime ore infatti potrebbe esserci un caso registrato anche nel Paese. Il famoso virus cinese ore fa tremare una nazione.

Il coronavirus pare abbia alla fine attraversato tutte le barriere che l’uomo aveva alzato. Il virus cinese, per il quale erano state create delle particolari misure di sicurezza in Italia ma anche in tutti gli aeroporti che comunicano con la Cina, ha imbrogliato tutti. Secondo le ultime notizie, infatti, potrebbe essere confermato nelle prossime ore il primo caso in Italia. La tensione e palpabile, tra i cittadini e le autorità già aleggia il caos ed il timore di poter individuare un nuovo focolaio nella penisola. Stando alle ultimissime notizie, il paziente sospetto di avere il coronaviurus è una cantante che in questo momento si trova in quarantena ed è oggetto di studi approfonditi ed attenti. La donna non viaggiava nelle ultimissime ore ma, come l’altro caso registrato in America, ha visitato la Cina nelle scorse settimane.

Coronavirus in Italia, sospetto primo caso: è una cantante

La donna sospetta di aver preso il virus cinese è una cantante di Bari. Nelle scorse settimane è stata protagonista di un tour che l’ha portata a visitare tutto l’oriente. Tra le tante tappe lambite dal suo itinerario, anche l’ormai celeberrima Wuhan, città di origine del virus. A dare la notizia di quanto accaduto è stato il Policlinico di Bari che tramite una nota ufficiale ha aggiornato tutti sullo stato della cosa. Le condizioni della paziente sono attualmente stabili ma, come ogni volta in cui si tratta del virus cinese, l’allarme è massimo. La temperatura del suo corpo è piuttosto alta ed ovviamente i sintomi prevedono delle pesanti alterazioni a livello respiratorio. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale della struttura ospedaliera:

«In data odierna l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari ha segnalato agli organi competenti un caso di sospetta infezione da coronavirus 2019-nCov. Sono state adottate tutte le procedure di prevenzione previste. La paziente si trova attualmente in isolamento respiratorio e da contatto presso il reparto di malattie infettive e sta ricevendo le cure necessarie in attesa di conoscere gli esiti degli esami diagnostici di conferma

