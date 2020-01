Calciomercato Napoli, Mateta è un nuovo obiettivo. Secondo le ultime notizie di mercato, la squadra azzurra sarebbe interessata al giovane attaccante.

Il Napoli non può continuare questo trend negativo. La squadra, attualmente in basso in classifica, troppo in basso in classifica, impone dei cambiamenti. E molto probabilmente ci saranno grosse rivoluzioni là davanti. Amin Younes ed Adam Ounas sono due nomi che dovranno abbandonare la squadra. Entrambi non hanno convinto e, a meno di incredibili svolte, si lavorerà per monetizzare da entrambi i loro cartellini. C’è poi da sistemare la questione legata a Lorenzo Insigne. Capitano troppo spesso punzecchiato da pubblico ed ora nelle mani di Mino Raiola. Nulla è certo. Ci sono poi Dries Mertens e José Maria Callejon con un contratto di appena 5 mesi, non proprio il massimo per un club che vuole trovare dei pilastri da cui rifondare in maniera netta. Il nuovo nome sembra essere quello di Mateta.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, assalto all’attaccante da 30 gol a stagione

Calciomercato Napoli, Mateta convince Giuntoli ad un’offerta: le cifre

Jean-Philippe Mateta sembra essere una nuova priorità per Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli, riporta Umberto Chiariello a Canale21, avrebbe messo nel mirino il giovane centravanti del Magonza, che sta facendo piuttosto bene in questa stagione di Bundesliga. Per lui 146 minuti giocati questa stagione, con 4 presenze in Bundesliga e ben 2 gol segnati. Elemento importante nella Francia U21, Mateta ha collezionato 9 partite e segnato 3 con la maglietta blu sulle spalle. Nato a Servan, Francia, il 28 giugno 1997, ha origini congolesi ma ha scelto di giocare per la Francia. Dal fisico possente ed alto 192 centimetri, questo centravanti garantisce alla squadra un punto di riferimento continuo per creare tante occasioni da gol, anche in pochi minuti, sul finire della gara. Il suo piede preferito è il destro ed ha un contratto che lo lega al club di Bundesliga fino al 2023.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, incredibile scambio per Piatek in Serie A

L’offerta di Giuntoli

Il club che detiene il cartellino ha pagato Mateta 10 milioni di euro. Quasi due anni dopo, la valutazione di suo cartellino è salita a 30 milioni di euro. Giuntoli però avrebbe offerto 20 milioni di euro subito per il cartellino di un attaccante che affiancherebbe Arkadiusz Milik come centravanti del nuovo Napoli che nascerà.

LEGGI ANCHE —> Diletta Leotta Vs Belen Rodriguez, a chi lo scettro social? – VIDEO