Calciomercato Milan, incredibile scambio per Piatek in Serie A: indiscrezione a sorpresa in casa rossonera per quel che riguarda il futuro del polacco.

Il Milan è, senza ombra di dubbio, una delle squadre più attive di Serie A in questa sessione invernale di calciomercato. La dirigenza rossonera è pronta a regalare nuovi rinforzi al tecnico Pioli in vista della seconda parte di stagione e l’ultima indiscrezione è a dir poco sorprendente. A rilanciare è l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, secondo cui Milan e Udinese potrebbero dare vita ad un clamoroso scambio: Krzysztof Patek per Rodrigo De Paul. Una trattativa pazzesca che, a sorpresa, potrebbe davvero concretizzarsi nel corso dei prossimi giorni. Proviamo, però, a fare maggiore chiarezza in tal senso.

Calciomercato Milan, assalto a De Paul

Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Repubblica’, il procuratore di De Paul, Augustin Jimenez, ieri avrebbe incontrato la dirigenza del Milan e si sarebbe parlato proprio di uno scambio tra il suo assistito e Piatek. Quest’ultimo non rientra più nei piani dell’allenatore Pioli dopo il ritorno di Ibrahimovic a Milano e il passaggio al 4-4-2 lo conferma. Il Milan, dunque, non avrebbe alcun problema a lasciarlo partire pur di arrivare ad un suo vecchio obiettivo di mercato come De Paul. Attenzione, dunque, a questa pista e ai prossimi giorni che potrebbero risultare decisivi per una eventuale fumata bianca.

