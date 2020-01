Calciomercato Inter, c’è l’assalto all’attaccante colombiano da oltre 30 gol a stagione

L’Inter sta guardando con attenzione in Europa alla ricerca di un ulteriore attaccante per rinforzare la squadra. Il nome principale in tal senso resta Olivier Giroud del Chelsea, ma negli ultimi giorni la trattativa sembra essersi parzialmente arenata. Molto dipenderà anche dall’uscita di Matteo Politano che è cercato da Milan, Inter e Roma. Il francese, ad ogni modo, piace anche al Barcellona che ha visto Suarez finire la stagione in anticipo per infortunio.

Il nuovo nome per l’attacco, secondo quanto riferito dal Daily Star, porta però ad Alfredo Morelos. La punta di peso dei Rangers Glasgow è ben vista da Antonio Conte. Su di lui ci sono però altri club tra Liga e Premier. Il costo si aggira sopra i 30 milioni di euro.

Calciomercato Inter, tutti gli altri affari in entrata ed uscita

Diversi sono i movimenti in ballo sia in entrata che uscita in casa Inter. Partendo dalla difesa, è possibile che Godin vada via dopo aver perso la titolarità in favore del giovane Bastoni. Ad ora, però, non si sono fatte avanti società per averlo. Sulle fasce di centrocampo sono arrivati Young e Moses, mentre Lazaro si sta affacciando alla Premier League. Sono diversi giorni che l’agente del calciatore tratta con il Newcastle, ma ad ora non è stato raggiunto ancora un accordo. L’ultima offerta è un prestito oneroso di 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 20.

A centrocampo si lavora ancora per anticipare l’arrivo di Eriksen del Tottenham a gennaio: resta una distanza di 7 milioni tra domanda ed offerta. Qualora arrivasse il danese, andrebbe via Vecino che è nel mirino di Lazio, Everton e Napoli. In attacco, in uscita, l’unico dubbio resta la possibile partenza di Sebastiano Esposito in prestito.

In vista dell’estate i più grandi timori sono dettati dai possibili addii ultramilionari di Skriniar e Lautaro. Entrambi costano più di 100 milioni e sono cercati da squadre come Manchester City, Real Madrid, Barcellona, Manchester United e Paris Saint Germain.

