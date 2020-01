Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha tenuto un comizio in Calabria dove è stato protagonista di una frase sessista nei confronti della Santelli

Silvio Berlusconi stamane ha tenuto un comizio a Tropea, in Calabria, dove ha aperto con una frase sessista nei confronti della candidata di centrodestra Jole Santelli a cui ha dato sostegno. “Conosco Jole Santelli da 26 anni e non me l’ha mai data. Lei è in grado di risolvere i vostri problemi”.

Queste parole di Berlusconi hanno suscitato l’immediata reazione del Partito Democratico: “Le parole di Berlusconi nei confronti di Jole Santelli sono squallide e offensive. Sono l’ennesima dimostrazione dell’atteggiamento maschilista che ha sempre mostrato Berlusconi nei confronti delle donne, con un malinteso senso dell’orgoglio maschile spacciandolo per complice simpatia. La candidata calabrese dovrebbe essere la prima ad indignarsi a nome di tutte le donne per queste parole sessiste e volgari. Noi siamo totalmente solidali nei suoi confronti, l’ennesima donna trattata in modo indecente”.

Berlusconi è certo: “Il governo cadrà”

Il Cavaliere invece, per quel che riguarda le elezioni in Emilia Romagna, sostiene la candidata della Lega e l’intero centrodestra. “Ho parlato con molte persone e c’è in giro una voglia di cambiamento molto forte, anche in cittadini che avevano votato a sinistra. Se vinciamo qualcosa dovrà cambiare, non perché saremo noi a chiederlo ma perché sarebbe naturale per chi è al governo capire di non poter continuare a rappresentare una maggioranza degli italiani che sta dall’altra parte”.

Gli ultimi sondaggi vedono un testa a testa tra la leghista Borgonzoni ed il democratico Bonaccini. Il blocco di sinistra che c’è stato fino ad ora, soprattutto in quel di Bologna, va via via sgretolandosi e potrebbe portare ad una vittoria degli avversari che non è affatto impossibile.

