Whatsapp dark mode, nella versione beta dell’applicazione arriva il tema scuro: ecco come attivarlo

In arrivo ufficialmente il tema scuro di Whatsapp, la cosiddetta dark mode che avrà l’obiettivo di affaticare meno gli occhi degli utenti e permettere un uso più prolungato. L’app di messaggistica dunque raggiunge Facebook e Youtube che già da un po’ avevano inserito tale opzione. Le ultime novità ne permettono l’attivazione su Android in versione beta, non ancora dunque nella versione ufficiale che attesa a breve (anche per IoS). Attualmente la modalità è infatti disponibile solo per i tester selezionati.

La sua funzione sarà semplice ed infatti basterà attivarla andando nelle impostazioni dell’app ed i colori si invertiranno. Il menu e le finestre delle conversazioni passeranno dunque dal verde e bianco ad un blu tendente al grigio. Oltre a ‘regalare’ un uso più prolungato per il minore affaticamento visivo, questo permetterà anche un minor dispendio della batteria.

Whatsapp, come avere la dark mode su Android già da ora

Come già detto, al momento l’opzione è presente solo nella versione beta (2.20.13) che può essere scaricata da APK Mirror. Essa è disponibile per Android ed è attivabile in diverse modalità. La versione test è accessibile a tutti gli utenti iscritti con un numero limitato di posti disponibili che vengono ampliati periodicamente. Prima di accettare di usufruire di questa versione con diverse novità, bisogna sottolineare che l’app non sarà una versione completa. Non c’è per ora la versione beta per iOS che perde la possibilità di fare test.

Esiste inoltre un bug segreto che permette, per chi ha Android 10 ed è iscritto alla Beta, di avere il tema scuro in maniera molto semplice. Prima di tutto bisogna attivare la dark mode dalle impostazioni e poi lasciare attiva la tastiera di una chat ed aprire un video Youtube dall’app con la modalità PiP. Questo è errore di sistema e potrebbe non funzionare sempre. Su WABetaInfo sono arrivate, però, molte testimonianze a sostegno di questo trucco.

