Usa, tir si ferma sui binari e il treno lo spezza in due: ecco il video che proprio in queste ore sta facendo il giro del mondo.

Grandissimo spavento nei pressi di New York, precisamente nel villaggio di Sloatsburg. Un treno – secondo quanto riferito in questi istanti da ‘tg24.sky.it’ – avrebbe infatti letteralmente spaccato in due un tir che si era fermato sui binari. Fortunatamente non ci sarebbe alcun ferito e i 75 passeggeri presenti all’interno del treno sarebbe stati trasferiti sui bus subito dopo il violento scontro.

LEGGI ANCHE >>> Rapì il piccolo Tommy: l’assurda decisione del giudice

Usa, treno spezza in due tir sui binari: il Video

Nelle immagini che stanno circolano in queste ore sul web si vede un tir fermarsi sui binari, quando all’improvviso sopraggiunge a grande velocità un treno che lo spezza in due tronconi. L’incidente sarebbe avvenuto esattamente ieri all’intersezione tra l’Orange Turnpike e la Washington Avenue e sarebbe stati ripreso con le telecamere da Chris Schucht. Ecco il VIDEO del forte scontro tra il treno e il tir:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Incendio a Lucca, morta una ragazzina: la ricostruzione