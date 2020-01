Sinisa Mihajlovic ricoperto di insulti solo per aver detto di appoggiare la candidata della Lega in Emilia Romagna. Tutta la solidarietà è già sparita.

Sinisa Mihajlovic, a quattro giorni dalle elezioni Regionali in Emilia Ronagna, ha detto di appoggiare la candidata leghista Lucia Borgonzoni. Quindi direttamente o meno, ha scelto di stare con Matteo Salvini e lo ha fatto mettendoci la faccia. Esattamente come ha fatto ancora oggi Ivan Zaytsev, capitano del’Italia di volley, che invece è dalla parte del candidato Pd Stefano Bonaccini.

Due opinioni diverse, entrambe rispettabili perché espresse con motivazioni concrrete. Condivisibili o meno, tanto alla fine decideranno gli elettori e dalle 23 do doimenica sera conosceremo amnche l’esito. Però se Zaytsev, almeno per ora, non è stato ricoperto di insulti, non così è stato per l’allenatore del Bologna. Gli è bastato un giorno per passare da idolo delle folle, simbolo dell’Emilia e di Bologna, a reprobo.

Una serie di insulti che, senza molta fantasia, hanno puntato su un argomento solo, la malattia che ha colpito l’estate scorsa l’allenatore serbo. Frasi pesantissime come “Ci sono cose che non si guariscono nemmeno negli ospedali dell’Emilia Romagna nonostante sia la migliore sanità d’Italia”. Oppure ancora “Questo per farvi capire che a volte uno le disgrazie se le merita”. C’è poi chi, come una pagina satirica sul web, pare aver superato il cattivo gusto. “Mihajlovic sosterrà Salvini in Emilia Romagna, con un tumore già ci convive”, si legge. Già qui comunque sono arrivate decine di commenti negativi che criticano pesantemente un umorismo inconcepibile.

Sull’argomento è invervenuto anche Roberto Calderoli, vice presidente del Senato: “Anche la magistratura dovrebbe fare la sua parte, interessandosi a quanto accade sul web e sui social. Non possiamo accettare che una pagina, attacchi Mihajlovic per la sua intervista in cui ha detto di tifare per Salvini e Lucia Borgonzoni e lo insulti con una frase terribile. A questo ci stiamo riducendo? Utilizzare una malattia per denigrare chi ha idee diverse? Spero davvero che la Polizia Postale e la magistratura intervengano”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mihajlovic e la leucemia: l’annuncio del tecnico del Bologna

Mihajlovic e gli insulti pesanti, ma Bonaccini sta dalla sua parte

Insieme agli insulti arrivati dagli haters (chi gli ha dato del fascista dicendogli di farsi curara da Casappound, chi ha detto che la malattia evidentemente ha fatto danni irreversibili), c’è altro. Ad esempio Next Quotidiano ha voluto mettere l’accento sulla salute di Mihajlovic, vista con gli occhi dei suo medici.

La tesi in buona sastanza è questa: visto che l’allenatore ha detto di augurarsi un cambio alla guardia della Regione, cosa cambiare con la Lega al potere? La sanità no, nel suo caso ha dimosrato di funzionare perfettamente. Così come l‘équipe dell’ospedale Sant’Orsola è stata efficace ed efficiente nel trovare la cura giusta per la sua leucemia dimostrando di essere all’avanguardia. Ma di certo non pare che il tecnico abbia mai detto nessuna parola contro lo stato della sanità pubblica in Emilia.

Molto meglio se l’è cavata Stefano Bonaccini, oggi a Casalecchio di Reno: “Sinisa Mihajlovic sostiene chi gli pare. L’unica cosa che gli auguro è di vincere la partita più importante che sta combattendo. Per lui, per la sua famiglia e per tutte le persone che gli vogliono bene. Tra questi c’è anche il sottoscritto”.