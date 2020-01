Dalla politica alla tavola: l’effetto Sardine ha fatto aumentare la domanda di questi pesci in Italia

Dalla politica alla tavola il passo è breve. Il neonato Movimento delle Sardine, nato in modo apparentemente spontaneo da un gruppo di ragazzi di Bologna contro le politiche e la propaganda di destra, sta facendo parlare moltissimo in Italia. Il gruppo, capitanato da Mattia Santori, sta portando avanti una sorta di campagna elettorale “parallela” a quella dei partiti di sinistra, riempiendo tutte le piazze dell’Emilia-Romagna e non solo, con il principale obiettivo di fermare l’avanzata di Matteo Salvini e della Lega anche nel “feudo rosso”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sgarbi attacca le Sardine: “Non avete ideali”

Effetto Sardine: aumentata la domanda dei pesci in Italia

Ma, a quanto pare, l’effetto Sardine non si è ripercosso soltanto sulla scena politica e sulle possibili intenzioni di voto degli italiani. Sembra davvero assurdo, ma anche la domanda e la vendita del pesce che porta questo nome è aumentata. Secondo le stime effettuate da ‘Fedagripesca-Confcooperative‘ la produzione e la richiesta di questa specie acquatica si è impennata tra il 10% e il 15% in più nell’ultimo mese. Secondo il vicepresidente dell’associazione Paolo Tiozzo, che raccoglie più di 3.000 cooperative agricole, agroalimentari e delle pesca “mai come in questo momento la popolarità di questo pesce è cresciuta“. Tiozzo, intervistato dall’agenzia Adnkronos, ha ammesso che molto probabilmente l’impennata di richieste di questa specie è dovuta anche al movimento omonimo, che da 2 mesi riempie le piazze di mezza Italia.

LEGGI ANCHE >>> Sardine apartitiche? Qualcuno dice il contrario

“Le persone al mercato e in pescheria sono più curiose, fanno più domande sulle sardine. Se prima i consumatori acquistavano indistintamente sardine e alici, ora sono più attenti e cercano di capire la differenza tra gli animali. Ci auguriamo che questo possa portare ad un aumento dell’attenzione verso produzioni ittiche meno conosciute“. In Italia la pesca delle sardine nel Mar Adriatico è stata ferma per tutto il mese di dicembre ed è ripartita lo scorso 13 gennaio. La maggior parte dei pesci vengono catturati tra il litorale friulano e quello romagnolo.