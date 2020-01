Colpo gobbo a Roma: rubati da un’auto vestiti per 1 milione di euro precisamente in via Guido d’Arezzo, nel quartiere Parioli.

Colpo gobbo a Roma, dove da un’auto sono stati rubati dei vestiti dal valore di 1 milione di euro. A raccontare l’incredibile storia è l’edizione online di ‘Leggo’, secondo cui il milionario furto si sarebbe consumato nella giornata di ieri in via Guido d’Arezzo, nel quartiere Parioli. L’auto, una Fiat 500 nera, era in sosta quando i ladri si sarebbero avvicinati e, dopo aver rotto il vetro, se ne sarebbero scappati con poco meno di 50 capi di abbigliamento.

LEGGI ANCHE >>> Usa, tir si ferma sui binari e il treno lo spezza in due – VIDEO

Roma, rubati vestiti per 1 milione di euro da un’auto

La vittima del furto sarebbe Cesare Guidetti, noto stilista e fashion designer che in passato ha lavorato per alcune delle più importanti case di moda. I poliziotti del commissariato Salario e la Polizia Scientifica sarebbero adesso al lavoro per arrivare agli autori di questo incredibile furto e decisive potrebbero essere alla fine le telecamere di videosorveglianza presenti nel quartiere Parioli di Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Camorra, maxi blitz nella notte a Napoli: sbaragliato nuovo clan