A 52 anni Pamela Anderson ha deciso che non ne ha ancora abbastanza. Così, in grande segreto, si è unita al grande amore della sua vita.

Pamela Anderson ha deciso di passare alla storia non solo per le sue generose forme, ma anche per la sua vita privata. Non è ancora un record (Liz Taylor è stata sposata otto volte con sette mariti diversi). Però le quinte nozze dell’attrice passata alla storia come l’unica e vera bagnina di ‘Baywatch‘ fanno discutere.

Anche perché, in gran segreto e lontano da occhi indiscreti, si è unita in matrimonio al noto produttore cinematografico Jon Peters, 74 anni. Una cerimonia che colpa 35 anni di assenza, per entrambi. Perché Peters è stato il primo grande amore giovanile di Pamela, ampiamente ricambiato. Ma allora nessuno dei due aveva voluto andare fino in fondo e così sono dovuti pazssare attraverso altre esperienze.

Ora però come spiega ‘The Hollywood Reporter’, il 20 gennaio scorso a Malibù la cerimonia che mette fine all’attesa. Lui confessa tutto: “Avrei potuto scegliere una serie di ragazze bellissime, ce ne sono dappertutto. Ma per 35 anni ho voluto solo Pamela. Lei mi rende selvaggio, in senso buono”. E spoiega che secondo lui la nuova mogoie ha unpotenziale ancora inespresso e gli ispira un profondo senso di protezione, oltre che di rispetto.

Pamela Anderson al quinto matrimonio e il suo spot spopola



Qurste nozze portano a cinque il numero di matrimoni per entrambi. Peters infatti in precedenza è stato sposato con Marie Zampirella, Lesley Ann Warren, Christine Forsyth-Peters e Mindy Peters. Pamela invece è stata legata al musicista Tommy Lee, dal quale ha avuto amche due figli (Brandon, 23 anni, e Dylan, 22). Ma lo ha fatto anche con Kid Rock e Rick Salomon, sposato ben due volte

Negli ultimi anni l’attrice ha avuto una relazione prima con Julian Assange, esiliato in un’ambasciata londinese dop le sue clamorose rivelazioni. E poi con il calciatore Adil Rami (visto in passato anche al Milan). Sembrava una storia destinata a durare nel tempo e inveve è naufragata la scorsa estate a causa dei molti tradimenti da parte dello sportivo.

Ora però Pamela sembra rinata e lo ha dimostrato anche con uno spot del quale è protagonista assoluta e che negli ultimi giorni è cliccatissimo. Per uan volta è tornata a vestire i panni della bagnina, sulle spiagge della California e la mente è tornata indietro. Quando, di rosso vestita, faceva impazzire i suoi fan in tutto il mondo come protagonista di ‘Baywatch’.