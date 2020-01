Juventus-Roma, le ultime: Maurizio Sarri fa fuori un Big in vista dell’atteso match valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Cresce l’attesa per la super sfida tra Juventus e Roma, in programma questa sera alle ore 20:45 e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una gara affascinante che vedrà affrontarsi due delle migliori compagini del campionato italiano. I bianconeri attraversano un grandissimo momento di forma e, dopo il successo contro il Parma, hanno allungato al comando della classifica di Serie A. La squadra di Fonseca, invece, ha perso due delle ultime cinque partite di campionato e al momento è quarta alle spalle di Juve, Inter e Lazio. Ma entriamo nel dettaglio della gara di questa sera, che si preannuncia davvero scoppiettante.

Juventus-Roma, le ultimissime in casa bianconera

Il tecnico Sarri – secondo quanto riferito in questi istanti dalla redazione di ‘Sky Sport’ – avrebbe già scelto l’undici da mandare in campo contro la Roma. Tra i pali spazio a Buffon, mentre la linea difensiva sarà composta da Cuadrardo, Bonucci, Rugani, Danilo. In mezzo al campo torna Bentancur, mentre in attacco il tridente titolare sarà formato quasi sicuramente da Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo. Panchina, dunque, a sorpresa per uno degli uomini più in forma della Juve, ovvero Paulo Dybala. Ecco la probabile formazione della Juventus: Buffon; Cuadrardo, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

