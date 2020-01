Juventus-Roma, il golazo di Ronaldo che sblocca il match: ecco il video della rete del fenomeno portoghese che ha siglato l’1-0.

La Juventus strapazza la Roma per 3-1 e vola alle semifinali di Coppa Italia. I bianconeri giocano una gara straordinaria sin dalle primissime battute e riescono a conquistare l’intera posta in palio, piegando alla fine la resistenza della squadra allenata da Fonseca. Grande prova da parte degli uomini di Sarri, che vanno in gol con Cristiano Ronaldo, Bentancur e Bonucci, mentre gli ospiti vanno a segno grazie all’autogol di Buffon dopo la splendida traversa di Under da fuori area.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione lampo: affare da 13 milioni

Juventus-Roma, golazo di Ronaldo: il Video

A sbloccare la gara è Cristiano Ronaldo dopo pochissimi minuti: il campione portoghese riceve palla sulla trequarti, resiste al ritorno di Florenzi e con un sinistro chirurgico trafigge l’incolpevole Pau Lopez. L’ex Real Madrid, dunque, conferma di attraversare un super momento di forma e di essere il vero e proprio valore aggiunto della Juve in questo momento della stagione.

CLICCA QUI PER VEDERE IL GOL DELL’1-0 DI CRISTIANO RONALDO CONTRO LA ROMA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Juventus-Roma, le ultime: Sarri fa fuori un Big!