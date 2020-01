Holly e Benji. Dopo la serie tv Captain Tsubasa trasmessa su Italia 1, in uscita anche un nuovo videogame dedicato ai calciatori protagonista del celebre cartone animato

Il 2020 è davvero l’anno di Holly e Benji. Dopo anni di assenza e tanta nostalgia per i tanti appassionati del cartone animato, Italia 1, dallo scorso Natale, ha iniziato a trasmettere gli episodi di Captain Tsubasa, la nuova sere dell’anime giapponese già trasmessa, lo scorso anno, in patria. Ma non è tutto.

Holly e Benji saranno anche i protagonisti di un videogioco per PC e console (Playstation e Nintendo Switch) prodotto dalla Bandai Namco. L’uscita del titolo è stata annunciata con un video trailer pubblicato sul canale Youtube ufficiale della casa produttrice, dal quale è possibile scoprire qualche interessante dettaglio del gameplay.

Videogioco Holly e Benji: titolo e uscita

Il videogame della Bandai Namco dedicato al cartone animato si intitolerà. Captain Tsubasa the rise of new Champions e già questo lascia presagire come sia largamente ispirato ai personaggi della serie. Quest’ultimi si ritrovano anche nel trailer del gioco, nel quale è possibile ammirare i “nostri” Oliver Hutton, Marc Landers, Benji Price e Tom Becker alle prese con tiri potentissimi, acrobazie spettacolari e giocate spettacolari, tutte situazioni di gioco rese con una grafica avvincente e dettagli di grande impatto.

Un trailer che lascia presagire come Captain Tsubasa the rise of new Champions non sarà un semplice videogioco di calcio ma qualcosa di più con un mix di azione, effetti speciali e spettacolarità che non si ritrovano spesso in altri titoli calcistici.

Gli appassionati, comunque, dovranno ancora attendere. Al momento, infatti, la Namco non ha comunicato la data di uscita ufficiale del videogioco che, comunque, sarà disponibile nel corso dell’anno. Nell’attesa, gustatevi il trailer ad alto tasso di adrenalina

