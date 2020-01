Google, nascono 3 app per diminuire la dipendenza da smartphone: l’iniziativa davvero interessante si chiama Benessere Digitale.

Tre applicazioni che si pongono come obiettivo quello di diminuire la dipendenza dell’uomo dallo smartphone. A lanciare questo affascinante progetto è Google che, proprio recentemente, ha avviato l’iniziativa ‘Benessere digitale‘ su tutti i dispositivi Android. I cellulari moderni sono apparecchi che combinano le funzioni di un telefono e di un computer palmare e, dunque, la maggior parte della gente li consulta centinaia di volte al giorno per controllare notifiche, chiamate ed eventuali messaggi.

Google, 3 app contro la dipendenza da smartphone

Adesso, però, ecco la svolta. Google – secondo quanto riportato in queste ore da ‘Il Fatto Quotidiano’ – avrebbe lanciato 3 nuove applicazioni per combattere la dipendenza da smartphone. Si tratta, nello specifico, Envelope, Screen Stopwatch e Activity Bubbles, che si propongono di limitare le nostre interazioni con lo smartphone. Envelope offre agli utenti una tastiera telefonica e l’accesso alla fotocamera, ma propone anche il numero di volte in cui il proprietario ha adoperato il cellulare. Screen Stopwatch permette di capire quanto tempo si trascorre nell’utilizzo delle varie app, mentre Activity forma una bolla sullo schermo ogni volta che il telefono viene sbloccato. Tutte applicazioni che, almeno teoricamente, dovrebbero scoraggiare le persone ad abusare troppo degli smartphone.

