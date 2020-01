Grande Fratello Vip 2020, impazza sul web un video di Rita Rusic dalla capsula room in piena notte. Colpa di una mano galeotta e fan scatenati sui social…

Grande Fratello Vip 2020: Rita Rusic alza le temperature, gli ascolti e le visualizzazioni. Un video galeotto dalla casa romana, infatti, riprende la croata naturalizzata italiana mentre si tocca palesemente le parti intime.

GF Vip, Rita Rusic e quella mano galeotta

Le immagini eloquenti, inevitabilmente, hanno fatto presto il giro del web. Ma va anche detto che non è propriamente chiaro con quale intento avviene il gesto della produttrice cinematografica. C’è chi è sicuro che era proprio per frenare un po’ i suoi spiriti bollenti, e chi invece non vuole credere in un tale gesto potenzialmente pubblico.

Potenzialmente perché il tutto è avvenuto alle 3.20 di notte, nei pressi della capsula room. Insomma, non proprio un orario col picco di ascolti ma si sa che le telecamere e soprattutto il web non perdonano. C’è chi vuole pensare a un prurito o magari a uno slip scomodo da sistemare. E va anche da dire che al momento del gesto, nella medesima stanza, erano presenti anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il che, da una parte, in teoria, smentirebbe appunto l’ipotesi più hot.

Quel che è certo che 15 giorni dopo l’inizio di quest’avventura, è già arrivato il suo primo momento bollente. E i fan della donna di Parenzo, sia quel che sia, ringraziano e magari ora resteranno anche più vigili di notte…