Fabio Volo attacca Salvini. Il noto scrittore e conduttore radiofonico italiano ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti contro il numero uno della Lega.

Fabio Volo ha attaccato pesantemente Salvini. Quello che ha fatto il numero uno della Lega non è piaciuto a tantissime persone ed infatti da ore non si parla d’altro. Ieri sera, infatti, il politico italiano, su segnalazione di una vecchia signora, è andato a casa a bussare al citofono di un ragazzo rumeno reo, secondo quanto diceva la signora, di spacciare. Le immagini sono ormai virali e hanno spaccato il Paese. Da una parte ci sono i sostenitori del leghista, che chiedono maggiori controlli e magari anche perquisizioni per assicurare la sicurezza delle persone. Dall’altra parte ci sono quelli che accusano Salvini di fascismo, in quanto bussare ad un citofono ed accusare qualcuno di qualcosa, senza prove e senza un mandato, è un abuso senza precedenti.

LEGGI ANCHE —> Salvini: “Il gesto del citofono? Ecco perché l’ho fatto”. Furia in Tunisia

Fabio Volo attacca Salvini: “Bussa ai camorristi, stron**!”

Oggi Salvini si è difeso a Mattino Cinque: “Abbiamo segnalato a chi di dovere che là c’è chi spaccia droga. C’è una normativa tollerante con gli spacciatori, per questo la Lega ha presentato una proposta di Droga zero, perché droga è morte. Gli spacciatori devono stare in galera, non a casa. Quando una mamma mi chiede aiuto, una mamma che ha perso un figlio per droga, faccio il possibile mettendomi in prima linea, anche se qualche benpensante protesta”.

Pochissimi minuti fa Fabio Volo ha deciso di commentare l’accaduto. Lo scrittore italiano è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, non censurandosi assolutamente e, anzi, attaccando a spada tratta il politico italiano. Secondo la visione dello scrittore, infatti, Salvini si sarebbe macchiato proprio di un comportamento scorretto ed umiliante, che gli ha sinceramente fatto disgusto. Di seguito le sue parole.

“Vai a suonare ai camorristi se hai le palle str***o, non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà str***o, sei solo uno str***o senza palle. Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli”.

LEGGI ANCHE —> Di Maio, ultimo giorno da capo del M5S: arrivano le dimissioni