Sinisa Mihajlovic appoggia Matteo Salvini. E il tecnico serbo lo dice chiaramente e pubblicamente. L’allenatore del Bologna, nel pieno di una dura lotta contro la leucemia, lo ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino.

GRAZIE Sinisa, grande campione, uomo coraggioso! Pubblicato da Matteo Salvini su Mercoledì 22 gennaio 2020

Mihajlovic appoggia Salvini

In vista delle elezioni in Emilia Romagna, il 50enne croato, segnato ancora dalle ferite dell’ex Jugoslavia, ha ammesso chiaramente le sue preferenze: “Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni“, ha dichiarato apertamente il mister.

Il rapporto col leader della Lega parte da molto lontano, come racconta lo stesso Mihajlovic: “Sì, ci siamo visti l’altro giorno. È stato un incontro più che piacevole. Lui è mio amico, ci conosciamo da tanti anni, dai tempi del Milan (quando lo allenò nella stagione 2015-2016, ndr). Mi piace la sua forza, la sua grinta, è un combattente”.

Per Mihajlovic, dunque, è il momento giusto il dominio del centrosinistra che vige da 50 anni. E bisogna farlo con una scelta forte e in totale contrapposizione: “Cambiare tanto per cambiare non serve. Io posso solo dire che sono in Italia dal 1992 e anche se non è il mio Paese di origine, è come se lo fosse diventato. E, da allora, trovo l’Italia peggiorata. Quindi bisogna avere idee e la forza di migliorare. Matteo è uno tosto e mi ispira fiducia, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica”.

Poi una citazione anche per la Borgonzoni: “Le donne… beh le donne sono più forti degli uomini. Le donne hanno carattere, determinazione, riescono sempre: Lucia è una di queste donne. Non la conosco personalmente, ma so che sarà all’altezza”. Infine l’ultimissimo pensiero in merito: “Bisogna avere coraggio nella vita e per cambiare serve coraggio. Io dico la mia opinione come persona, non do lezioni. Ma penso al carisma e a chi mi dà fiducia”.