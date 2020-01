Di Maio lascia la guida politica del Movimento Cinque Stelle. Il successore potrebbe essere un esponente storico del M5S nonché militante grillino della prima ora, dai tempi dei Meetup

E’ un giorno importante per il Movimento Cinque Stelle. Luigi Di Maio si appresta ad annunciare le proprie dimissioni da capo politico del Movimento. Il Ministro degli Esteri ha già comunicato la decisione ai colleghi dell’esecutivo prima dell’annunciato discorso al Tempio di Adriano a Roma, in occasione della presentazione degli 86 facilitatori del M5S eletti in rete tramite la piattaforma Rousseau.

A poco più di due anni dal passaggio di consegne con Beppe Grillo coinciso con l’entrata al governo del M5S nella maggioranza formata con la Lega di Salvini, Di Maio compie un passo indietro dopo i numerosi recenti addii di parlamentari del Movimento e il vivace dibattito interno che ne ha messo in discussione la leadership. Un decisione forte quella di Di Maio, la quale, nonostante le smentite di rito, provenienti anche al PD, chissà potrebbe avere anche effetti sulla tenuta dell’esecutivo.

Vito Crimi, chi è il possibile successore di Di Maio

A meno di possibili colpi di scena, sarà Vito Crimi a succedere a Luigi Di Maio alla guida del M5S. La reggenza gli sarà affidata in base alle norme statuarie del Movimento. Crimi, infatti, è membro più anziano del comitato di garanzia interno.

Un profilo già noto ed “esperto” quello di Crimi. Avvicinatosi al Movimenti ai tempi delle manifestazioni di piazza grilline e dei meet-up, Crimi si è candidato per il M5S come presidente alle elezioni regionali del 2010 della Lombardia, nelle quali ottenne solo il 3% dei voti.

Nelle elezioni del 2013 è eletto senatore in Lombardia. Celebre l’incontro trasmesso in streaming durante le consultazioni per il possibile governo Bersani, nelle quali Crimi, da portavoce del M5S, si è presentato insieme alla collega Roberta Lombardi, rifiutando la proposta dell’allora segretario del PD.

Riconfermato senatore nelle elezioni del 2018, Crimi diventa sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel primo governo Conte con delega all’editoria (sua la proposta di una possibile abolizione dell’ordine dei giornalisti e il tentativo di non rinnovare la convenzione di trasmissione a Radio Radicale) e alla ricostruzione delle zone terremotate nell’Italia centrale. Dall’agosto 2019, è vice ministro dell’Interno nel secondo governo Conte, carica che manterrà anche nell’imminente periodo di reggenza del Movimento.