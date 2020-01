Continua a colpire il misterioso virus proveniente dalla Cina. Secondo le ultime stime sono nove le vittime, mentre 400 i casi accertati.

Continua a mietere vittime il virus cinese che si sta espandendo non solo nelle regioni limitrofe. Come riportato ieri, c’è stato il primo caso di Coronavirus anche negli Stati Uniti d’America. La preccupazione cresce, soprattutto perchè aumenta il numero dei morti ed ancora non si trova una soluzione al problema.

Il governo cinese intanto, invita comunque tutti i suoi cittadini alla massima prevenzione, proprio per questo motivo nelle ultime ore, stanno andando a ruba le mascherine facciali per evitare il contaggio. Andiamo quindi a vedere quante sono le vittime ed i casi accertati nel paese orientale.

Cina, salgono a 9 i morti: infetta anche Macao

Così il Coronavirus continua a mietere vittime in cina. Secondo il vice ministro della Commissione nazionale per la salute Li Bin, sono ben 9 le vittime. Inoltre, sempre per Li Bin, il virus appartiene alla stessa famiglia della Sars, ed ha infine affermato: “può mutare e propagarsi più facilmente“.

In tutto il paese, sono ben 400 i casi accertati di persone infette da questo virus, che intanto si è esteso anche alla regione semi autonoma del Macao.

Infatti proprio in Macao, nella giornata di ieri è stato annunciato il primo caso di Coronavirus. La regione, famosa per i suoi casino, ha invitato tutti i suoi dipendenti ad indossare la mascherina protettiva, per evitare ulteriori contagi.

Secondo alcune indiscrezioni, primo caso di Coronavirus a Macao, verrebbe da una signora di 52 anni, arrivata in treno dalla vicina citta’ di Zhuhai. Infatti l’ex colonia portoghese, ogni anno attira milioni di turisti proprio dalla Cina continentale. Vedremo se nei prossimi giorni si riuscirà a trovare una soluzione al virus che sta mettendo in ginocchio una regione intera e che rischia di espandersi in tutto il mondo.

L.P.

