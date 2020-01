Chi vuol essere milionario, il celebre quiz trasmesso in tutto il Mondo torna con una nuova edizione su Canale 5, in prima serata, sempre condotta da Gerry Scotti

Chi Vuol Essere Milionario torna in prima serata su Canale 5. Dopo il successo della passata edizione, trasmessa sempre in prime time, la nuova stagione del quiz nato dall’originale format britannico Who Wants to Be a Millionaire? del 1998, avrà una durata di sette puntate con la consueta conduzione di Gerry Scotti.

Il format è quello consueto con il classico schema di domande e risposte per aggiudicarsi il premio in palio di 1 milione di euro. Un format consolidato che, nonostante il trascorrere degli anni, mantiene inalterato il proprio appeal, tenendo incollati allo schermo i telespettatori, i quali, a loro volta, possono sfidare idealmente a distanza il concorrente in gara.

Non mancheranno, comunque, alcune interessanti novità nella nuova edizione del Milionario che – vi ricordiamo – potete seguire anche in diretta streaming sul sito-applicazione Mediaset Play.

Le novità di Chi Vuol Essere Milionario

Le quindici domande della scalata verso il Milione spazieranno dallo sport alla storia, dalla geografia alla scienza, dall’arte alla politica e alle curiosità. Il concorrente, come da tradizione, avrà a disposizione una serie di aiuti per indovinare la risposta. Anche in questa edizione saranno quattro ma con una new entry.

All’eningmatico “50 e 50“, al “Chiedilo all’esperto in studio” e al “Chiedilo a Gerry“, quest’ultimo introdotto nella passata edizione, si affiancherà l’aiuto “Switch” che sostituisce uno dei capisaldi storici del programma ovvero l’aiuto del pubblico. Con lo Switch, il concorrente, al cospetto di una domanda difficile di cui non è in grado di dare la risposta e per la quale non vuole sprecare gli altri aiuti a disposizione, può decidere di cambiarla con il rischio però che possa rivelarsi più impervia della precedente.

Prepariamoci dunque agli immancabili colpi di scena tipici del programma. Per il lancio della nuova edizione, Mediaset ha anche invitato gli utenti all’interazione social in diretta tramite l’apposito #chivuolesseremilionario, un modo ulteriore per giocare e divertirsi a distanza.

