Bomba di mercato in casa Juve, ma stavolta non si parla di nessun colpo in entrata. Infatti, il vero colpo sarebbe in uscita, con una clamorosa indiscrezione provenite dalla Bild. Secondo il noto quotidiano tedesco, l’esterno brasiliano, Douglas Costa, sarebbe ai nastri di partenza, già in questa finestra di mercato.

L’esterno brasiliano infatti sembra non trovare spazio nel 4-3-1-2 di Maurizio Sarri, come testimoniano le sole 13 presenze in stagione. Andiamo quindi a vedere qual’è la squadra pronta a rinforzarsi con quello che oramai sembra un esubero a tutti gli effetti.

Juventus, Douglas Costa torna al Bayern Monaco?

Così a convincere Douglas a partire dalla sua Torino, ci sarebbe una chiamata da parte dei senatori del Bayern Monaco. Al momento il giocatore non si vede lontano da Torino, eppure un ritorno in terra tedesca non dispiacerebbe.

Il brasiliano in questa stagione ancora deve andare in rete in Serie A, dove in 10 presenze ha collezionato 3 assist. Mentre invece in Champions League ed in Coppa Italia ha trovato 2 reti, rispettivamente contro Lokomotiv Mosca, con un goal di pregevole fattura e contro l’Udinese.

Il mister Maurizio Sarri però proprio non riesce a vederlo nel suo sistema di gioco e sarebbe pronto a sacrificarlo già a Gennaio. Al Bayern ritroverebbe i suoi compagni come Manuel Neuer, David Alaba, Jerome Boateng e Thomas Muller, autori della chiamata riportata dalla Bild.

Al Bayern Douglas ritroverebbe la sua posizione naturale, occupando l’ala Destra, alternandosi con il talento di Serge Gnabry. Vedremo se nei prossimi giorni i tedeschi approfondiranno i contatti con la Juventus e se la trattativa andrà in porto.

