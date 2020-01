Calciomercato Juventus, cessione lampo: affare da 13 milioni di euro attraverso la formula di prestito con diritto di riscatto.

Juventus sempre molto attiva sul mercato, anche per quel che riguarda le operazione in uscita. Il prossimo giocatore a lasciare il club bianconero sarà Marko Pjaca, che continua ad essere impiegato pochissimo dal tecnico Sarri. Il 24enne della Nazionale croato, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, si trasferirà a breve al Cagliari dove avrà l’opportunità di esprimere tutto il suo valore. La fumata bianca appare ormai dietro l’angolo, come confermato anche dal direttore sportivo Paratici poco prima del fischio d’inizio del match di Coppa Italia contro la Roma.

Calciomercato Juventus, via Pjaca

Secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, Juventus e Cagliari avrebbero già raggiunto l’accordo per il trasferimento di Pjaca in Sardegna con la formula del prestito da 1,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Il croato ha già fatto sapere di gradire la destinazione rossoblu e la firma dovrebbe arrivare già nelle prossime ore: Pjaca, dunque, si appresta a salutare nuovamente la Juve per provare un’altra esperienza con una casacca diversa da quella bianconera.

