Sanremo 2020, ecco le anticipazioni sui duetti e le cover in gara alla 70esima edizione del Festival della canzone italiana

Tra scandali e polemiche si avvicina la settantesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio del 2020. Dopo la bufera che ha travolto Amadeus, conduttore e direttore artistico del festival, si è scatenata anche quella su Junior Cally, rapper partecipante sotto accusa per alcuni testi delle sue canzoni.

Ci sarà anche una competizione canora, ed i 24 big in in gara saranno chiamati ad esibirsi sia da soli che con un ospite. Nella terza serata di giovedì 6 febbraio i concorrenti canteranno un brano che ha fatto la storia di Sanremo, un evento dedicato proprio al 70° anniversario della manifestazione del teatro Ariston.

Sanremo 2020, le anticipazioni sui duetti e cover della terza serata del Festival

In questa edizione tra i 24 big ci sono artisti di grande fama ed esperienza, che di palchi ne hanno “mangiati” a migliaia, insieme a giovani già con un discreto successo (soprattutto in rete e tra i teenagers). Presenti “vecchi” cantanti e volti noti come Rita Pavone, Michele Zarrillo, Piero Pelù, Marco Masini e Irene Grandi, e volti freschi come quelli di Elodie, Riky, Pinguini Tattici Nucleari, Anastasio, oltre il ritorno di Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti e Achlle Lauro. Alcuni accoppiamenti sono già stati scelti: ecco le cover della terza serata.

Anastasio Spalle al muro

Piero Pelù Cuore matto

Elodie con Aeham Ahmad Adesso tu

Elettra Lamborghini con Myss Keta Non succederà più

Giordana Angi La nevicata del ’56

Diodato 24mila baci

Raphael Gualazzi con Simona Molinari E se domani

Francesco Gabbani L’italiano

Alberto Urso con Ornella Vanoni La voce del silenzio

Marco Masini con Arisa Vacanze romane

Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi Ti regalerò una rosa

Michele Zarrillo con Fausto Leali Deborah

Rita Pavone con Amedeo Minghi 1950

Tosca con Silvia Perez Cruz Piazza grande

Achille Lauro con Annalisa Gli uomini non cambiano

Bugo e Morgan Canzone per te

Irene Grandi con Bobo Rondelli La musica è finita

Le vibrazioni con Canova Un’emozione da poco

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta Si può dare di più

Junior Cally con i Viito Vado al massimo

Paolo Jannacci con Francesco Mandelli Se me lo dicevi prima

Pinguini tattici nucleari Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce

Rancore con Dardust e la rappresentante di lista Luce

Riki con Ana Mena L’edera