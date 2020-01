Le probabili formazioni e dove vedere in tv e in streaming Napoli-Lazio, sfida valida per i quarti di Coppa Italia

Questa sera alle ore 20.45 al San Paolo in scena la sfida tra Napoli e Lazio, che aprirà il programma dei quarti di Coppa Italia. I partenopei sono reduci dalla sconfitta in campionato contro la Fiorentina (0-2) e dunque sono chiamati al riscatto per iniziare ad invertire il momento negativo. I biancocelesti, invece, stanno attraversando un periodo positivo, contraddistinto dalle undici vittorie consecutive in campionato, la migliore nella storia della società e vorranno allungare questa striscia. Scopriamo le probabili formazioni di Napoli-Lazio e dove vederla in tv e in streaming.

LEGGI ANCHE >>> Panchina Napoli, spunta l’allenatore per l’estate

Le probabili formazioni di Napoli e Lazio: Gattuso in piena emergenza

Il Napoli continua a perdere giocatori. Alla lunga lista dei lungodegenti Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam e Mertens, che non saranno disponibili, si aggiungono quella di Allan, che nell’ultimo turno di campionato ha rimediato un affaticamento muscolare e quella di Younes per una contusione. Dopo aver scontato il turno di squalifica, torna a disposizione Mario Rui, che potrebbe riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra. In porta, invece, si profila il ritorno in campo dal 1′ minuto per Meret. A proteggerlo ci saranno, oltre al terzino portoghese, la coppia centrale formata da Manolas e Di Lorenzo, in vantaggio nel ballottaggio con Luperto. Ghoulam agirà sulla fascia destra. L’altro dubbio di Gattuso riguarda il terzo centrocampista da affiancare al neoacquisto Demme e Zielinski. In corsa ci sono Lobotka, Elmas e Ruiz. Davanti il trio Insigne – Milik- Lozano.

Non sta meglio la Lazio, che dovrà rinunciare a Marusic, Lukaku, Cataldi e Luis Alberto, che sarà sostituito da Parolo. A sinistra, invece, Lulic sarà schierato dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo.

Come vedere Napoli-Lazio in tv e in streaming

Napoli-Lazio sarà trasmessa in streaming in esclusiva su Raiplay. La partita sarà visibile in chiaro dalla Rai, che trasmetterà la partita su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre e in Hd sul canale 501).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, addio a un “ribelle”: lo vuole Ancelotti

Il calendario della Coppa Italia

Ecco nel dettaglio il programma dei quarti: Juventus-Roma (22 gennaio alle ore 20.45), Milan-Torino (28 gennaio alle 20.45) e Inter-Fiorentina (29 gennaio alle ore 20.45). La vincente di Napoli–Lazio, primo quarto di Coppa Italia in programma al ‘San Paolo’, affronterà la vincente di Inter–Fiorentina che si giocherà il 29 gennaio. L’andata delle semifinali di Coppa Italia è prevista al momento per il 12 febbraio con ritorno fissato per il 4 marzo. Finale il 13 maggio 2020 allo stadio Olimpico di Roma.