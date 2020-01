Napoli, carabiniere accoltellato alla testa dopo una lite familiare: la ricostruzione di quanto accaduto in queste ore a Casoria.

Tragedia sfiorata a Casoria, in provincia di Napoli, dove un carabiniere è stato accoltellato alla testa dopo essere intervenuto per sedare una lita familiare. A raccontarlo è in queste ore ‘Il Mattino’, secondo cui il militare sarebbe intervenuto in un palazzo a via Diaz in seguito ad una segnalazione relativa ad una lite tra un uomo e una donna. A quel punto, il carabiniere sarebbe stato accoltellato alla testa dall’uomo e addirittura si sarebbe spezzata la lama.

LEGGI ANCHE >>> Finge 16 gravidanze in 20 anni per non lavorare: incredibile truffa all’INPS

Napoli, carabiniere accoltellato alla testa: la ricostruzione

Il protagonista dell’aggressione si chiama Norberto Esposito, 43enne del posto che è stato fermato immediatamente per resistenza e lesioni aggravate. Il carabiniere, invece, sarebbe stato trasportato immediatamente presso l’ospedale di Frattamaggiore e la prognosi per la completa guarigione sarebbe di 18 giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Leoni malnutriti in Sudan, i felini negli zoo muoiono di fame – FOTO

O ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fermo, bimba muore in un incendio: arrestata la madre per omicidio