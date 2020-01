L’inverno non vuole proprio arrivare sulla nostra penisola, come testimoniano le previsioni meteo. Dopo un martedì freddino, torna subito l’anticiclone.

Il freddo inizio di settimana aveva fatto pensare ad un arrivo del freddo, grazie alle correnti gelide provenienti dalla Spagna. Ed invece dopo appena una giornata un pò più rigida, sembra imminente il ritorno dell’anticiclone sulla penisola.

Quello che stiamo vivendo è un inverno strano, che per certi versi non è mai arrivato e se il 2019 è stato uno degli anni più caldi di sempre, il 2020 non promette niente di meglio. Anche in questo nuovo Gennaio, infatti, abbiamo avuto temperature ben al di sopra della media stagionale, con un sole che ha quasi sciolto tutta la neve dalle montagne.

Così sull’Italia, almeno per questo martedì, il sole tornerà a scaldare la penisola, fatta eccezione per qualche disturbo temporalesco che si affermerà sulle isole. Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà nella giornata odierna, analizzando settore per settore.

Meteo, martedì 21 gennaio

Nella giornata odierna, quindi troveremo un meteo avverso protagonista soprattutto sulle isole. Infatti nelle restanti regioni italiane dovrebbe tornare a splendere il sole, che scalderà un’altra giornata “invernale”. Inoltre queste correnti fredde resisteranno solamente nella giornata di oggi, prima di lasciare spazio ad un nuovo campo di alta pressione. Analizziamo, quindi, che cosa ci aspetterà in questo terzo martedì del mese.

Sulle regioni del Nord Italia, il bel tempo si espanderà su tutte le regioni, con qualche nuvola che non minaccerà il cauto cielo. Qualche addensamento continuerà a resistere su Piemonte ed Emilia Romagna, ma nessun fenomeno sarà di grande impatto. Al mattino tornano nebbie e foschie soprattutto in Val Padana. Le temperature restano stabili, con valori massimi dai 7 agli 11 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, sarà un’altra giornata da incubo per la Sardegna. Sull’Isola Sarda, infatti, resisterà qualche pioggia e lo farà nell’arco di tutta la giornata. Altrove invece torna a splendere il sole, con qualche nuvola di troppo che dovrebbe occupare i cieli centrali. Qualche addensamento in più invece sull’Adriatico, ma non sono previste piogge. Le temperature anche qui sono stabili, con massime dai 10 ai 14 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, qualche pioggia continuerà a scendere sulla Calabria Ionica e sulla Sicilia, anche se i fineomeni si dissolveranno nel corso della giornata. Altrove invece, bel tempo, con cieli poco nuvolosi sulle restanti regioni. Le temperature sono in leggero aumento, con valori massimi che oscilleranno dai 13 ai 18 gradi.

L.P.

